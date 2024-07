Mondaino. Palio de lo daino 15/18 agosto: lanciato oggi il video promozionale e il claim dell’edizione 2024

“Nel Rinascimento si costruisce il sapere, nel gioco delle carte il futuro è da vedere”

Svelato il video ufficiale della 35esima edizione del Palio de lo Daino

Partito il conto alla rovescia in vista della manifestazione che si terrà a Mondaino dal 15 al 18 agosto

Il tema delle carte da gioco come preziosi amuleti capaci di raccontare il passato ma attraverso i quali ‘leggere’ il futuro. Le carte come simbolo della dimensione ludica che da sempre accompagna il Palio de lo Daino di Mondaino, manifestazione regina dell’estate in Valconca, con l’attesissima disfida delle quattro Contrade pronte come sempre a darsi battaglia in abiti d’epoca. Ma le carte diventano anche emblema di pace – la stessa siglata da Pandolfo Malatesta e Federico da Montefeltro – che riporta l’armonia all’interno del paese il quale finalmente si ritrova unito, compatto e solidale mentre fervono i preparativi e gli allestimenti in vista della manifestazione che come sempre trasformerà Mondaino nella capitale della Valconca.

“Nel Rinascimento si costruisce il sapere, nel gioco delle carte il futuro è da vedere”: questo il claim scelto per accompagnare la 35esima edizione del Palio de lo daino, che andrà in scena a Mondaino dal 15 al 18 agosto prossimi. Torna il tradizionale evento che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459. Il borgo si anima e prende vita con cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade. Un viaggio a ritroso nel tempo che farà immergere il visitatore nelle suggestive atmosfere medioevali e rinascimentali: le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigeri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle contrade, spettacoli e musica dal vivo. In piazza Maggiore e nel centro storico, sarà possibile ammirare la maestria dei falconieri e dei loro rapaci in grado di lasciare il pubblico a bocca aperta con straordinarie evoluzioni. Spazio anche ai giocolieri del fuoco, che illumineranno la notte con le loro fiamme danzanti, ai musici, saltimbanchi e alle danzatrici.

Come da tradizione, anche l’edizione 2024 è stata salutata da uno spot promozionale realizzato per l’occasione dalla Pro Loco di Mondaino. Un video che, con tono ironico e scherzoso, porta in scena nella centralissima piazza Maggiore una riunione del comitato organizzatore del Palio, alle prese con alcuni problemi organizzativi. Gli animi si scaldano, mentre si discute su come mantenere o meno alto il livello della manifestazione. Cosa salvare? Cosa invece eliminare? La discussione prosegue in maniera sempre più animata e non mancano le tensioni. Tutti hanno a cuore il futuro del Palio e tutti vorrebbero che continuasse a splendere. Fino a quando sulla scena non fanno la loro apparizione Pandolfo e Federico a riportare la pace. Rendendo possibile, anche quest’anno, la magia unica del Palio.

Il Palio de lo Daino è organizzato dalla Pro Loco Mondaino, con la collaborazione del Comune di Mondaino; le Contrade Borgo, Castello, Contado, Montebello; la Compagnia Balestrieri e Musici “San Michele”; Punto I.O.R. Mondaino. Il Palio de lo Daino è manifestazione ufficiale del “Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche” e fa parte della Rete di manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna.