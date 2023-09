Monte Cerreto, San Marino. Inaugurazione del Parco intitolato ad Emma Rossi.

L’Associazione Emma Rossi comunica che nel pomeriggio di oggi mercoledì 27 settembre p.v. si è tenuta l’inaugurazione del Parco intitolato ad Emma Rossi alla presenza di un pubblico numeroso.

Il Presidente, Enrico Guidi, in apertura del suo intervento ha dato lettura di un messaggio inviato per l’occasione dagli Ecc.mi Capitani Reggenti. Quindi ha ricordato come l’intitolazione odierna sia nata da un’istanza d’arengo proposta dall’Associazione Emma Rossi lo scorso anno ed approvata dal Consiglio Grande e Generale con un consenso molto esteso. Ha inoltre spiegato che le installazioni collocate all’interno del Parco, opera degli architetti Maurizio Del Din e Gino Zani, finanziate dall’Associazione e già donate all’Ecc.ma Camera, posizionate in sequenza, definiscono un percorso che intende dare concretezza al ricordo e nello stesso tempo invitare alla riflessione, realizzando un legame non solo formale tra Emma Rossi e il Parco a Lei intitolato.

A seguire il Capitano di Castello di Acquaviva ha espresso soddisfazione per la realizzazione di questo progetto che ha visto la Giunta di Castello coinvolta e partecipe fin dall’inizio e che valorizza un’area verde particolarmente pregevole.

Infine il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P. ha espresso apprezzamento per l’iniziativa dell’Associazione e ha avuto parole di stima e di considerazione per l’opera di Emma Rossi, ricordando quanto sia ancora di stretta attualità la tutela dell’ambiente e in generale l’attenzione per l’utilizzo del Territorio e la sua protezione.

San Marino, lì 27 settembre 2023

IL CONSIGLIO DIRETTIVO