Montefiore Conca. “Tutta la verità e l’attualità sugli UFO”: sabato 8 giugno, ore 21.00, Castello di Montefiore

SABATO 8 GIUGNO alle ore 21, la rocca di Montefiore avrà il piacere di ospitare il Dott. Roberto Pinotti, fondatore e più volte presidente del CUN (1967 – centro ufologico nazionale), dal 2021 è anche presidente dell’ICER, International Coalition for Extraterrestrial Research.

“TUTTA LA VERITA’ E L’ATTUALITA’ SUGLI UFO”

Pinotti illustrerà le ultime scoperte riguardanti documenti autentici dell’epoca di Mussolini, che svelano verità importanti sui primi avvistamenti nel nostro paese, metterà a fuoco la persistente ed inquietante presenza degli UFO, negli ultimi sette decenni, sulle strutture nucleari civili e militari di tutto il mondo, dagli USA all’Europa e dalla Russia al Pacifico, con evidente attenzione anche ai teatri di guerra, come l’attuale conflitto russo-ucraino ha ultimamente evidenziato.

In questa serata Pinotti presenterà inoltre anche il suo ultimo saggio:

“DA MUSSOLINI AL PENTAGONO” che spietatamente documenta il fatto già anticipato e confermato dalle interrogazioni sotto giuramento al Congresso USA a Washington dello scorso anno che lo studio istituzionale e scientifico degli UFO non è affatto iniziato in USA negli anni Quaranta ma nell’Italia degli anni Trenta con il “Gabinetto RS/33” voluto da Mussolini e guidato da Guglielmo Marconi.

Una commissione tecnica che, grazie a nuovi documenti fatti avere a Pinotti dal Sen. Giulio Andreotti, non solo diventa storia dalla leggenda che si pensava fosse, ma la cui esistenza è stata anche pubblicamente confermata dal nipote del Premio Nobel italiano, Guglielmo Giovanelli Marconi.

Indicato come un’autorità mondiale sul tema, gli è stato dedicato nel Minor Planets Catalogue l’asteroide PINOTTI 12470-1997BC9.

Prenotazioni al 349 444 9144