Montegridolfo. Commemorazione per i caduti di Nassiriya promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Morciano di R. e San Clemente.

Domenica 12 novembre si è tenuta a Montegridolfo l’annuale giornata di commemorazione per i caduti di Nassiriya promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Morciano di R. e San Clemente. Alle 11.15 si è celebrata una messa in onore della Virgo Fidelis presso il santuario della Beata Vergine delle Grazie di Trebbio di Montegridolfo. Durante la messa presieduta dal cappellano militare sono stati ricordati i martiri caduti presso la base militare di Nassiriya. Alla celebrazione erano presenti il Capitano della compagnia di Riccione, il maresciallo della stazione dei carabinieri di Saludecio e i sindaci dei comuni di Mondaino, Montefiore Conca, Saludecio e San Clemente. La giornata è proseguita con un pranzo sociale presso il ristorante Aceto DiVino sempre a Trebbio di Montegridolfo dove in un contesto conviviale è stato conferito un attestato di merito al volontariato dell’ANC che svolgeva servizio da oltre 20 anni.

Afferma Il sindaco di Montegridolfo Lorenzo Grilli: “Ringrazio il presidente dell’ANC Carlo Arcaroli per aver proposto nel ventennio dell’attentato terroristico di Nassiriya il nostro piccolo comune per l’annuale pranzo sociale. L’associazione da anni collabora con i comuni dell’Unione Valconca per affiancare i servizi di polizia locale sui nostri territori; per questo non possiamo non ricordare l’impegno e l’utilità dei volontari che operano senza fini di lucro per il bene dei cittadini dei territori della Valconca. La figura del carabiniere è da sempre l’emblema del controllo del territorio e di garante della legalità… oggi è stata una giornata speciale per celebrare questo rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine”