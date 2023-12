MONTEGRIDOLFO nel 50° Anniversario del film AMARCORD

Anche il Comune di Montegridolfo celebra i 50 anni dalla prima proiezione del film Amarcord, avvenuta nelle sale italiane il 13 dicembre 1973, con un piccolo ma elegante fascicolo per edito da Il Vicolo di Cesena.

La pubblicazione intitolata “Fellini-Warhol viceversa Warhol-Fellini” è curata dall’assessore alla cultura e vicesindaco di Montegridolfo Marco Musmeci e in essa, si pongono le basi di una ricerca sul profondo rapporto di reciproca stima e amicizia che legava i due maestri della cinematografica e della pop art.

Tante volte le strade delle due grandi personalità si sono incontrate, talvolta anche in maniera casuale, come documentato da un servizio giornalistico del Tg1, nel 1977 per le strade di Roma.

Andy Warhol andò persino in visita da Federico Fellini, proprio sul set del film Amarcord; ne sono testimonianza alcune fotografie custodite al Whitney Museum of American Art di New York nonché, una intervista pubblicata sulla rivista Inter/View nell’agosto del 1973.

Questa mole di informazioni approda poi in una piccola esposizione documentaria che allestita negli ambienti del Municipio di Montegridolfo, accompagnerà i cittadini e visitatori alla scoperta di questo aspetto amichevole così poco conosciuto ma che aggiunge ulteriore fascino al film Amarcord.

Comune Montegridolfo