Montegridolfo – Sabato 13 gennaio proiezione del film “Ainbo – Spirito dell’Amazzonia”

Dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo.

Per capire la bellezza del luogo in cui viviamo, bisogna paragonarlo ad altri. In un momento in cui l’ambiente e di conseguenza il paesaggio, sono aggrediti dall’uomo e dai mutamenti climatici, bisogna salvaguardarli. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, guardiamo insieme questo film, grandi e piccini, affinché anche le nuove generazioni possano un domani proteggerlo.

SABATO 13 GENNAIO, ORE 21.00

Proiezione del film di animazione “AINBO – Spirito dell’Amazzonia”

Palestra comunale di Trebbio, Montegridolfo

Ingresso gratuito