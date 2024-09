Montescudo – Monte Colombo. In memoria di Ustica 27 Giugno 1980. Sabato 28 settembre 2024

Nel Paese che ha dato i natali a Pier Paolo Ugolini, vittima 32enne della strage di Ustica del 27 Giugno 1980, abbiamo realizzato a poca distanza dalla casa dove è nato, un luogo nella Piazza già a Pier Paolo Ugolini dedicata, per fare Memoria, per le nuove generazioni perché non dimentichino, per mettere in rete il locale con il globale.

SANTA MARIA DEL PIANO SABATO 28 SETTEMBRE 2024

Programma

-Ore 10,15 ritrovo in Piazza Pier Paolo Ugolini

-Ore 10,30 Cerimonia di inaugurazione del monumento alle vittime della strage di Ustica

Interventi del Sindaco di Montescudo – Monte Colombo Gian Marco Casadei, della

Presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica, Daria Bonfietti e

della Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, Emma Petitti.

-11,30 Fine della cerimonia

Durante la Cerimonia interverranno lo scultore Umberto Corsucci, che ha realizzato l’opera e l’Arch. Chiara Ugolini che ha ideato il progetto.

Studenti delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado Rosaspina di Montescudo-Monte Colombo e Gabellini di Coriano ricorderanno questa tragedia italiana e le sue vittime leggendo poesie e racconti da loro realizzati. A fare da cornice i disegni dei bambini e delle bambine della Scuola Montessori di Santa Maria del Piano.

Comune di Montescudo – Monte Colombo