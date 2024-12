Montescudo-Monte Colombo. Sabato 14 dicembre si va incontro al Natale con il pranzo a base di sardoncini e il mercatino agricolo e artigiano

?????? ??????????? ??| ?? ???????? ??? ?????? ??????? ?????????

Montescudo-Monte Colombo (Rimini), 12 dicembre 2024 – Il 2024 si chiude a ?????? ??????????? ??| ?? ???????? ??? ?????? ??????? ????????? con il ????? ??????? ???????? ? ????????? ?? ??????????? di San Savino, Comune di Montescudo-Monte Colombo, in programma sabato 14 dicembre dalle 10 alle 17.

Con il titolo ??????? ??? ???? / ???????, la giornata sarà un tributo alla stagionalità che sempre accompagna i cicli della natura. Sabato 14 dicembre SP31 diventa il punto di incontro per la spesa della dispensa invernale e per acquistare prodotti di qualità per la tavola delle feste: panettoni artigianali, pane, formaggi, vino, olio, birra al vino, verdure degli orti locali, e ancora ceci, farine, torrone, saba… oltre a regali natalizi di artigianato artistico.

La collaborazione con l’associazione E poz d’la Piva ha permesso inoltre di organizzare un pasto in compagnia a prezzo popolare il cui incasso sarà dedicato alle attività formative di SP31. Menù: sardoni dell’Adriatico, pane di Pasta Madre, scarola e radicchi di Podere Roccolo.

Al mattino, invece, avrà luogo la co-creazione de «il bosco che verrà», con la messa a dimora degli alberi da frutto e piante consociate.

ingresso libero

Via Roma, 1128 – SP31, 1151-1065

Ingresso con parcheggio da via Veneto, 2

47854 San Savino, Comune Montescudo-Monte Colombo (RN)

Per info e prenotazione consigliata per il pranzo non obbligatoria contatto whatsapp SP31 – 338 84 56 337