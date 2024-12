Natale a Montescudo-Monte Colombo: Le iniziative 2024

sabato 7 dicembre ore 16:30

Museo della linea gotica orientale Trarivi

“Dentro la linea della memoria” visita guidata al museo e alla chiesa della pace. La visita sarà accompagnata dalle letture e ricordi di chi all’epoca bambino, ha vissuto quei momenti. Ingresso libero

Martedì 3 dicembre ore 20:00

teatro Rosaspina “Pole Pole” il docufilm per tornare a una vita più umana e relazioni più vere. info Romina 3206435643

Domenica 8 dicembre ore 15:00 San Savino

Inaugurazione del presepe di San Savino (in caso di maltempo l’inaugurazione verrà annullata). Gli abitanti del paese e la residenza Le Radici vi aspettano per gustare insieme tante leccornie. Cari bambini gli elfi e babbo natale saranno lì per accogliere le vostre letterine …… non dimenticatevi!!! ingresso libero

Giovedì 12 dicembre ore 20:30

Teatro Rosaspina

Fiabilandia Rimini in White Festmas concerto di beneficenza

info e prenotazioni Marco 3756327639 ingresso euro 10

Sabato 14 dicembre ore 21:00

Teatro Rosaspina “ricordati di me” spettacolo di canzoni parole e musiche con gli interpreti del mobi studio Rimini

Ingresso libero

Domenica 15 dicembre ore 21:00

Teatro Rosaspina concerto di natale del coro lirico città di Rimini “A. Galli”

Sabato 21 dicembre dalle 16:00 alle 20:00

Piazza Farini ex municipio il villaggio di Babbo Natale: laboratorio dei biscotti di Natale, la posta di Babbo Natale con il saluto degli elfi, mercatino di tutte le scuole del Comune di Montescudo-Monte Colombo, a concludere performance della compagnia dell’accademia RDL dei Ragazzi del Lago

Domenica 22 dicembre ore 16:30

Teatro Rosaspina “me e cla volta ch’a t’ho fat!” spettacolo di Sergio Casabianca

info e prenotazioni 3351207464

Martedì 24 dicembre

Arriva Babbo Natale (Santa Maria del piano 14 e 20, Taverna 14 e 40, osteria nuova 15 e 10, croce 15 e 40,montecolombo 16,00, montescudo 16:15, albereto 16 e 30, trarivi 16 e 50, San San Savino 17 e 40

Giovedì 26 dicembre ore 16:00

Teatro Rosaspina tradizionale tombola di Santo Stefano

Lunedì 6 gennaio ore 16:00

Teatro Rosaspina festa della Befana ingresso libero

Montescudo centro storico nel tardo pomeriggio il gruppo folkloristico “Marietti e Mingon” ripropone il tradizionale canto della Pasquella un antichissimo rito ben augurale molto diffuso nei borghi e nelle nostre campagne fino agli anni 60 del secolo scorso

Natale al lago di Monte Colombo

tutti i giorni

ingresso principale Presepe con statico a grandezza naturale nella caratteristica piramide ingresso gratuito

ristorante pizzeria La grotta della Giamaica caldarroste, vin brulè e zucchero filato

weekend e festivi

teatro Leo Amici proiezione con effetti speciali del presepio in musical “un vagito nella notte” 20 minuti a ripetizione ingresso gratuito

31 dicembre

hotel Villa Leri ristorante Leonardo veglione di San Silvestro con performance artistiche della compagnia RDL fino al Brindisi di mezzanotte

