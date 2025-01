MONTESCUDO-MONTECOLOMBO. CELEBRAZIONE DI INGRESSO DEL NUOVO PARROCO

Il Sindaco Gian Marco Casadei, dopo aver salutato e ringraziato S.E. il Vescovo Nicolò Anselmi, i due nuovi parroci Don Paolo Lelli e Padre Donato Sartini, le autorità e i partecipanti alla funzione religiosa ha così proseguito:

“Eccellenza, la Sua scelta di nominare due Sacerdoti per le parrocchie del nostro Comune è motivo di apprezzamento e di gioia da parte di tutta la nostra Comunità. La loro presenza favorirà sicuramente la partecipazione dei parrocchiani alle funzioni religiose e alle altre attività che verranno organizzate nei locali e nei luoghi adiacenti alle chiese. Favoriranno anche -io credo- l’adesione dei fedeli alle iniziative di supporto che verranno organizzate per le persone più bisognose: i malati, i poveri, le persone fragili, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, assai efficienti e numerose nel nostro Comune.

Per collaborare concretamente e sostenere le attività delle parrocchie, favorendo forme di aggregazione e di partecipazione, soprattutto fra i giovani, come Amministrazione Comunale di Montescudo-Monte Colombo abbiamo finanziato i lavori necessari al ripristino e alla funzionalità delle strutture adiacenti alle sedi parrocchiali di Croce, San Savino. Santa Maria del Piano e Trarivi. Siamo inoltre grati alla Curia Vescovile di Rimini per la disponibilità dei locali sede dei nostri Musei Comunali qui a Valliano e alla Chiesa della Pace di Trarivi”.

“Ritengo importante e significativa la presenza dei sacerdoti all’interno della comunità, perché, con il loro servizio, rappresentano la continuità del messaggio testimoniato da più di duemila anni da un’innumerevole sequela di persone di fede e di martiri.

E’ il mandato dato alla Chiesa che lo testimonia e lo vivifica non con uomini perfetti, magari avulsi dalla realtà, ma con persone che con il Messaggio sono il simbolo e la rappresentazione della Luce divina che non si stanca mai di amarci e di perdonarci”.