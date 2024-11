MONTESCUDO-MONTECOLOMBO. LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO DI TAVERNA  

In data 4 novembre 2024 sono stati assegnati i lavori di completamento degli impianti sportivi di Taverna che prevedono la realizzazione di: un nuovo spogliatoio a fianco della tecnostruttura, la realizzazione di un parcheggio ed il nuovo ingresso dalla strada provinciale per un importo di circa € 400.000

Con la conclusione dopo oltre due anni del contenzioso con la ditta risultata precedentemente assegnataria dei lavori, risultata poi inadempiente alle norme contrattuali, si potrà così dare inizio entro breve ai lavori.

Sempre per il Centro Sportivo di Taverna sono in fase di progettazione gli interventi sugli spogliatoi esistenti, dove saranno realizzate opere edili ed impiantistiche al fine di migliorare dal punto di vista energetico ed ambientale i locali utilizzati per le attività sportive. Verrà inoltre sistemato il campo da calcio. Il costo complessivo delle opere è di 300.000 euro che saranno finanziati partecipando al bando regionale per il miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale.

Con l’occasione si ricorda gli interventi effettuati di recente nel campo dell’impiantistica sportiva:

– campo sportivo comunale di Montescudo: installazione di nuovo impianto di illuminazione ai fini dell’efficientamento energetico per una spesa di € 40.000

– campetti di Santa Maria del Piano ed in Via Rimini: rifacimento del manto sintetico e nuova recinzione per un importo di € 40.000

– centri sportivi parrocchiali di Croce, San Savino e Trarivi: attraverso la forma del comodato gratuito si sono potuti effettuare interventi volti all’efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza per un importo complessivo di € 90.000.

Per ultimo ricordiamo che sono stati assegnati anche i lavori per il completo rifacimento del campetto in erba sintetica, a fianco dell’immobile ospitante la Scuola Primaria e Secondaria di Montescudo, per un importo di € 30.000. La struttura sarà a servizio degli studenti delle suddette scuole.

L’Amministrazione Comunale