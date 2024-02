MONTESCUDO-MONTECOLOMBO. SISTEMAZIONE DELLE STRADE DANNEGGIATE DALL’ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023

Sono iniziati i lavori di sistemazione, messa in sicurezza e consolidamento di Via Le Bance a Montescudo, interessata da un grave fenomeno di dissesto idrogeologico, causato dall’alluvione dello scorso anno. I lavori termineranno entro il prossimo mese di ottobre, e daranno soluzione al disagio di quattro interi nuclei familiari, evacuati per ragioni di sicurezza dalle loro abitazioni. La prossima settimana partirà anche l’intervento su Via Cortine a Montescudo, che prevede il consolidamento delle scarpate e la riapertura della strada. I lavori consentiranno di ripristinare l’accesso da monte alle abitazioni isolate a causa di una frana, che sono nel frattempo divenute accessibili da valle, grazie ai lavori che hanno reso percorribile via Contea. Opere del costo di € 110.000,00, cofinanziato dalla Regione per il 50%. Anche la frana di via Cortine ha causato l’evacuazione di un nucleo famigliare, la cui abitazione era situata a ridosso della frana. Un terzo intervento di ripristino e messa in sicurezza post-alluvione è previsto in via Cava ad Albereto. Inizierà i primi di Marzo. I lavori su via Le Bance, via Cortine e via Cava costeranno € 1.570.000, interamente finanziati con Decreto del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio della Regione Emilia Romagna.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE