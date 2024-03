Morciano. Antica Fiera di San Gregorio: Nuvola e Catch-Dolle sono le “regine” del Foro Boario

I migliori allevatori della Romagna si sono dati appuntamento questa mattina a Morciano di Romagna. Al parco urbano del Conca sono andati in scena gli appuntamenti del Foro Boario, che rievocano le millenarie tradizioni del mondo contadino legate all’Antica Fiera di San Gregorio (in programma fino a domenica 17 marzo).

Riflettori puntati sulla terza edizione della Mostra interprovinciale dei bovini di razza romagnola, che questa mattina ha incoronato i suoi re e le sue regine. Il premio “best show” istituito dal Comune di Morciano di Romagna è andato alla vincitrice assoluta dell’edizione 2024, la femmina Nuvola (vacche da 24 a 36 mesi) della società agricola Dini, che si aggiudica anche il premio come campionessa di mostra nella categoria senior. Per il terzo anno consecutivo, a trionfare nella categoria ‘tori oltre i 36 mesi’ è stato Fardini Indovinello, magnifico e possente esemplare dell’allevamento di Giuseppe Drudi. Indovinello è stato proclamato campione di mostra nella categoria senior, mentre il campione junior è stato Oman (‘torelli dai 6 ai 9 mesi’), proveniente sempre dall’allevamento di Drudi. Concede il bis anche La Fattoria Nizza (giovenche dai 24 ai 36 mesi) dell’allevamento Drudi, proclamata campionessa di mostra junior. Sempre in mattinata sono stati premiati i cavalli protagonisti della 30esima edizione della Mostra mercato del cavallo. Per il secondo anno consecutivo, sul primo gradino del podio è salita Catch-Dolle (padre Catch Hlp, madre De Dolle), una cavalla appartenente alla razza Holstainer di proprietà di Alberto e Aurora Colombari (Asd Valconca di San Clemente), che si è aggiudicata il premio “best show” e il trofeo “Mario e Galliano Colombari”. A consegnare i riconoscimenti il sindaco di Morciano di Romagna, Giorgio Ciotti, il presidente di Araer (gli Allevatori dell’Emilia-Romagna) Maurizio Garlappi, il direttore di Araer, Claudio Bovo, il coordinatore Araer Forlì-Cesena/Rimini, Fabrizio Benedetti, il presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi.