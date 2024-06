Morciano di Romagna. Non lo vedevano da tempo, ritrovato morto nella stanza di un residence anziano 76enne

Una macabra scoperta è stata fatta ieri sera in un residence di Morciano di Romagna, dove è stato rinvenuto senza vita un uomo di 76 anni di Cattolica. Il proprietario della struttura ha iniziato a sospettare che qualcosa non andasse non vedendolo da tempo. Inoltre, gli altri residenti hanno notato un odore sgradevole provenire dalla sua stanza. Intorno alle 20:00, i vigili del fuoco sono stati chiamati e, una volta aperta la porta, hanno trovato il corpo dell’uomo anziano in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri sono stati immediatamente contattati per le indagini. Dai primi accertamenti sul cadavere, sembra che il decesso del 76enne sia avvenuto a causa di un malore, verificatosi almeno 5 giorni prima secondo il medico legale.