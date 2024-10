Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio: sottoscritto l’atto costitutivo della Comunità Energetica ‘Media Valconca’

Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio: tre Comuni uniti per abbracciare la transizione energetica e promuovere forme di consumo sostenibile dell’energia. Nella giornata di venerdì 25 ottobre, i sindaci dei tre Comuni – Giorgio Ciotti, Mirna Cecchini e Roberto Cialotti – hanno sottoscritto ufficialmente l’atto costitutivo che sancisce la nascita della Comunità Energetica ‘Media Valconca’. E’ la tappa conclusiva di un percorso che negli ultimi mesi ha visto dialogare le tre amministrazioni comunali con l’obiettivo di cogliere questa nuova, importante opportunità. Il passo successivo, una volta completati gli adempimenti formali sarà la partecipazione al bando della Regione Emilia-Romagna per il sostegno agli investimenti delle Comunità energetiche rinnovabili, che prevede contributi per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici. In via temporanea, all’interno della CER, i tre sindaci ricopriranno il ruolo di presidente (Giorgio Ciotti), vice presidente (Roberto Cialotti), e tesoriere (Mirna Cecchini).

Produzione e condivisione di energia rinnovabile e pulita, sensibili risparmi e riduzione della bolletta per il consumatore finale, possibilità di generare guadagni economici per sé e per la comunità rispettando al contempo l’ambiente. Questi i principali vantaggi derivanti dalle Comunità Energetiche, basate sulla produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili come quella solare e sulla sua condivisione all’interno di uno stesso territorio, dando così vita ad un circolo virtuoso capace di generare un ritorno economico per l’intero territorio salvaguardando allo stesso tempo il pianeta. Le CER riducono la dipendenza dai fornitori energetici tradizionali, permettendo ai membri di produrre e consumare la propria energia in modo più sostenibile. Promuovendo l’uso di fonti rinnovabili, le CER contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e dell’impatto ambientale, favorendo la transizione energetica.

“La CER – spiegano i sindaci dei tre Comuni – è un’entità giuridica che consente a persone fisiche, enti pubblici o privati di condividere localmente energia prodotta da fonti rinnovabili, con benefici ambientali, economici e sociali per il territorio coinvolto. Il progetto messo in campo è in linea con le normative europee e italiane, che incentivano l’uso delle energie rinnovabili attraverso la condivisione virtuale dell’energia, senza la necessità di nuove infrastrutture di rete. L’iniziativa mira non soltanto a migliorare l’efficienza energetica dei Comuni, ma offre anche importanti benefici economici. Si prevede un risparmio diretto sulle bollette elettriche grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta. In questo modo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio mostrano la loro attenzione verso il tema della sostenibilità energetica. Questo progetto rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile e responsabile, un futuro in cui l’energia viene prodotta, distribuita e consumata in modo etico, equo e a beneficio di tutti. Grazie alle CER, possiamo ridurre le emissioni di CO?. Utilizzando fonti rinnovabili, possiamo fare la nostra parte per contrastare il cambiamento climatico, consegnando alle future generazioni un ambiente più pulito e sano”.