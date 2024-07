Morciano. Incidente stradale: giovane si schianta con la moto contro un’auto. Trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena

In mattinata a Morciano, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra le vie Forlani e Mariotti. Un giovane trentenne, alla guida di una moto Suzuki Gsxr 750, è partito dall’incrocio e ha perso il controllo della moto, andando a sbattere contro una Fiat Panda parcheggiata in Via Forlani. Dopo l’impatto, la moto è finita nella corsia opposta vicino a una Toyota posteggiata. Il centauro è stato sbalzato sulla strada, riportando contusioni e la sua gamba sotto la ruota posteriore della Panda.

Il personale del 118 è intervenuto immediatamente richiedendo il trasporto del ferito in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale dell’Unione Valconca.