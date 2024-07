Una lite in strada è scoppiata nel pomeriggio di ieri a Morciano di Romagna, in via Marconi. La lite tra due persone è degenerata e uno dei due, entrambi con precedenti penali, ha estratto un coltello colpendo l’altro uomo a pochi centimetri dal cuore. Una terza persona che è intervenuta per sedare la colluttazione è stata ferita. Fortunatamente nessuno si trova in pericolo di vita. I carabinieri di Riccione, intervenuti sul posto, stanno indagando per tentato omicidio.