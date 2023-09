MORRONE (LEGA ROMAGNA): SI’ CONVINTO A SPORT IN COSTITUZIONE PER RILEVANZA SOCIALE E EDUCATIVA

Roma, 20 set. “Un sì convinto alla riforma che abbiamo votato oggi alla Camera per inserire lo sport nell’articolo 33 della Costituzione riconoscendone ‘il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico’ per tutti. Più volte, durante il corso della mia attività politica e istituzionale, mi sono soffermato sull’importanza e sulla valenza formativa dello sport e della sua pratica in tutte le fasi della vita. Sport fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei più giovani: oggi più che mai dobbiamo concepire lo sport come attività che educa e rieduca alla sana competizione, alla socializzazione, al valore e al rispetto delle regole e delle persone”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.