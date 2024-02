Morto a 67 anni Andrea Giacobazzi, Vasco Rossi piange amico che ispirò ‘Colpa D’Alfredo’

Il rocker lo celebra sui social: “Mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore!”

Vasco Rossi piange l’amico Andrea Giacobazzi, che ispirò il celebre brano ‘Colpa D’Alfredo‘. Giacobazzi era amico del rocker di Zocca sin dagli esordi e si è spento a Modena a 67 anni, per complicazioni dopo un’intervento chirurgico, secondo quanto riferisce la stampa locale.

È deceduto per complicazioni post operatorie. Nel brano ‘Colpa d’Alfredo’, che dà il nome al disco del 1980, Andrea Giacobazzi, alias Alfredo, viene indicato da Vasco Rossi come colui che gli aveva fatto fallire il tentativo di uscire con una ragazza conosciuta in un locale, che poi era lo ‘Snoopy’ di Modena. Lo stesso Giacobazzi in anni recenti ha raccontato la genesi di quel brano divenuto iconico col tempo: “Vasco venne da noi – le parole di ‘Alfredo’ – Stava a duemila per l’emozione, voleva accompagnarla a casa. Io iniziai a parlargli dicendo che, visto che doveva arrivare a Misano dove la sera avrebbe dovuto suonare, era meglio se partiva in tempo utile per non rimanere imbottigliato nel traffico. Questi erano ‘i discorsi seri e inopportuni che gli hanno fatto sciupare tutte le occasioni'”.