Morto Dickson Ndiema, l’uomo che aveva dato fuoco alla maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei

Dickson Ndiema, ex compagno della maratoneta olimpica ugandese Rebecca Cheptegei, è deceduto nell’ospedale di Eldoret a causa delle ferite riportate dopo aver dato fuoco alla trentatreenne atleta il 1° settembre. Ndiema aveva cosparso di benzina la maratoneta e poi appiccato il fuoco, ma anche lui era rimasto gravemente ustionato, riportando ustioni sul 30% del corpo.

Trasportato al Moi Teaching and Referral Hospital, era stato ricoverato in terapia intensiva, ma non è sopravvissuto alle lesioni. Rebecca Cheptegei aveva rappresentato l’Uganda alle Olimpiadi di Parigi, dove si era piazzata 44ª nella maratona.