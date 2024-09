Motogp: Bagnaia vola a Misano, il migliore nelle pre qualifiche

Francesco Bagnaia domina le pre qualifiche del gp di San Marino.

Dopo l’ottavo tempo nelle prime libere, il campione della Ducati è stato il più veloce sul circuito di Misano per il 13/o appuntamento del mondiale delle moto.

Pecco Bagnaia ha chiuso in 1’30”685, mettendosi alle spalle i rivali più agguerriti, gli spagnoli Marc Marquez, secondo con la Ducati del team Gresini e il leader della classifica Jorge Martin. Nonostante il dolore alla gamba per l’incidente di Aragon, Bagnaia nella prima giornata in pista ha mostrato il feeling con il circuito sammarinese.

Ansa