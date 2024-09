Motostaffetta “Caschi Rossi sotto lo stesso cielo”: 51 tappe, 200 giorni, oltre 6.000 chilometri per sensibilizzare sui temi della parità di genere e della violenza sulle donne 

Al via il Progetto “Caschi Rossi” di Angeli in Moto, partito da Roma l’ 8 marzo dal Municipio VII di Roma Capitale con la presenza delle alte cariche Istituzionali, l’Associazione Siamo VII, poeti e poetesse.

Una moto staffetta nazionale per lanciare il progetto dell’Associazione di volontari Angeli in Moto dal titolo “Caschi Rossi”: i motori del via, accesi lo scorso 8 marzo, porteranno il casco rosso da Bologna a Rimini il giorno 5 ottobre.

In questo giorno si terrà una tavola rotonda di sensibilizzazione e consapevolezza, alla quale parteciperanno;

Dott.ssa Chiara Bellini vicesindaco Comune di Rimini

Dott.ssa Emma Petitti presidente Assemblea Legislativa regione Emilia Romagna

Dott.ssa Anna Bisulli commissario questura di Rimini

Dott.ssa Alessandra Marcianò commissario Polizia Locale Riccione

Dott.ssa Giada Lami vicepresidente Cav Rompi il Silenzio Rimini

Dott.re Marco Polazzi vicepresidente CNA Rimini

Saranno presenti anche i seguenti moto club: CCMotorday sezione di Parma in rappresentanza della regione Emilia Romagna, moto club VVFF sezione Forlì Cesena, Centaure on the Road regione Emilia Romagna, moto club Due in Altum Budrio di Longiano, moto club MGWC Rimini, moto club UTRECH Rimini ed altri.

L’iniziativa

L’Associazione di volontariato Angeli in moto, attiva dal 2015 con diversi progetti di inclusione sociale, è diffusa sul territorio con circa 750 iscritti in tutta Italia, ha deciso di strutturare una campagna di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere attraverso la realizzazione del progetto “Caschi Rossi”. L’iniziativa è volta a supportare le donne vittime di violenza in collaborazione con la rete di associazioni del territorio, con le forze dell’ordine, i servizi sociali e i centri anti-violenza territoriali, attraverso un percorso di consapevolezza.

Simbolo del progetto, che coniuga lo spirito dell’Associazione con il colore emblema nella lotta alla violenza di genere, è un casco rosso, donato dalla ditta GI.VI. S.p.A. di Brescia, che viaggerà dall’ 8 marzo per tutta Italia insieme ad un libro bianco che prenderà forma grazie ai pensieri dei protagonisti che Angeli in moto incontrerà durante il viaggio e terminerà, sempre a Roma, il 25 novembre “Giornata mondiale della non violenza e rispetto delle donne”.

Il libro

Contestualmente verrà presentato il libro “DONNE SOTTO LO STESSO CIELO” Storie e poesie, edito da Nemapress Edizioni e curato da Pamela Di Lorenzo con la collaborazione di Luciana Raggi e Maurizio Mazzurco, che affronta temi attuali come la parità di genere e la violenza sulle donne attraverso la poesia scritta dagli alunni dell’IC Raffaello di Roma ispirati dai versi di poetesse e poeti contemporanei che hanno attivamente collaborato alla realizzazione del libro.

Al suo interno sono raccolte anche dieci storie di donne che hanno voluto condividere la loro esperienza nell’ambito di un progetto nato nei mesi della pandemia e ancora vivo, grazie al coinvolgimento di operatori culturali e sociali, scuola, istituzioni, associazioni, comitati e semplici cittadini.

Chi siamo

ANGELI IN MOTO ODV è un’associazione di volontariato iscritta al RUNTS (registro unico del terzo settore) di circa 750 iscritti in tutta Italia e con 53 sezioni provinciali che unisce la passione delle due ruote con impegni nel sociale, nata a Roma nel 2015. Siamo organizzati a livello provinciale e regionale.

L’organizzazione nazionale prevede, oltre ad un Consiglio Direttivo che propone le cariche apicali, anche un settore esclusivo per la comunicazione ed un

Ambassador con compiti di pubbliche relazioni e sviluppo degli obiettivi associativi.

Maggiori informazioni si possono rilevare dal sito internet www.angeliinmoto.it e https://www.angeliinmoto.it/caschi-rossi/ dove spiccano anche le storie di molti volontari attraverso podcast specifici.