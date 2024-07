Mototurismo, presentata a Roma la decima edizione di “Transitalia Marathon”. L’evento internazionale (20 -27 settembre 2024) passerà a Coriano il 23 settembre

Oggi la conferenza della Senatrice Spinelli

Presenti il sindaco Ugolini e l’assessore Pecci “Coriano terra di motori, sport e turismo itinerante”

Coriano, 2 luglio 2024 – Dal 20 al 27 settembre torna l’evento internazionale di moto turismo itinerante non competitivo “TRANISITALIA MARATHON”. La decima edizione ha ottenuto il patrocinio del Senato e della Polizia di Stato ed è stata presentata questa mattina nella sala Nassirya del Senato a Roma alla presenza della senatrice Domenica Spinelli nonché vicesindaco di Coriano, Noemi Izzo, rappresentante Motoclub Strade Bianche in Moto ASD, Mirco Urbinati, organizzatore dell’evento e Giovanni Copioli, Presidente FMI. Alla conferenza hanno partecipato e preso la parola anche il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore allo Sport, Anna Pecci.

“‘Il Transitalia Marathon’ é un evento motociclistico che unisce sport, territorio e sicurezza- ha esordito la Senatrice, vicesindaco Domenica Spinelli – Nasce a Coriano, la mia città, ed è giunto alla decima edizione arrivando a contare fino a 223 Stati partecipanti. Ho visto nascere questa iniziativa da Sindaco, ed oggi da senatrice è un orgoglio presentarlo in Senato”.

Il percorso con partenza da Rimini, prevede il passaggio nel territorio del Comune di Coriano il 23 settembre per attraversare varie città italiane e concludersi a Roma il 27 settembre. Quest’anno coinvolgerà 400 motociclisti che avranno l’opportunità di scoprire la storia e i paesaggi dei territori attraversati.

“Coriano è terra di motori, di campioni di motociclismo e di eventi itineranti sulle due ruote- ha detto Gianluca Ugolini, sindaco di Coriano -. La Transitalia Marathon per noi è motivo di orgoglio, è infatti una manifestazione dai numeri sempre più importanti che contribuisce in maniera rilevante a far conoscere il nostro territorio. E la decima edizione ha tutte le carte per essere un’edizione dai grandi numeri” .

“La passione per le due ruote – ha detto l’assessore allo Sport, Anna Pecci – scorre nelle vene di Coriano a partire dal ricordo del pilota motociclistico Marco Simoncelli che in ogni periodo dell’anno richiama tantissimi appassionati nei vari luoghi a lui dedicati. Oggi Coriano era presente alla conferenza romana di presentazione dell’evento perché intendiamo promuovere lo sport in ogni sua forma, agonistica, non competitiva o a scopo turistico. Lo sport è sinonimo di vita e il nostro supporto e collaborazione ad iniziative come questa non verrà mai a meno”.