Muay Thai: i fighter sammarinesi al Next Level Fight

Sabato 8 febbraio si è svolto a Finale Emilia il Next Level Fight 4, evento organizzato dal Maestro Mattia Incerti e che ha visto coinvolti sei fighter del GTR Fight Team, accompagnati dai tecnici Luca Cervellini, Manuel Gasperoni e Roberto Gheorghita. Il primo a salire sul ring è stato Alessandro Raschi, che ha prevalso ai punti su Francesco D’Isa. Tiziana Cherubini ha la meglio in un match di Muay Thai Light contro Graziana Mirabella. Erika Cavalli viene sconfitta ai punti da Safae Zaoui, ma l’incontro lascia buoni spunti di miglioramento. Successivamente è il turno di Milo Camorali opposto al Elyas Hdidou. Camorali parte bene e prevale nella prima ripresa, mentre nella seconda subisce due conteggi e l’incontro termina. Match in parità tra Gabriele Verdelli e Cristian Careddu. Sconfitta ai punti, infine, per l’ultimo sammarinese impegnato Luca Gregoroni contro Yassir Hdidou. Gli allenatori si sono detti soddisfatti dei risultati e con la consapevolezza dell’ulteriore lavoro da svolgere.