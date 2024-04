Muore l’ex giocatore di football americano O.J. Simpson dopo una battaglia contro il cancro

L’ex giocatore di football americano O.J. Simpson è morto all’età di 76 anni dopo una lotta contro il cancro, secondo quanto riportato dalla famiglia e citato da Tmz. Conosciuto come ‘The Juice’, Simpson ha giocato per i San Francisco 49ers ed è stato coinvolto in un famoso processo per omicidio nel quale è stato accusato di aver ucciso la sua ex moglie Nicole Brown Simpson e il suo amico Ronald Goldman. Il processo ha diviso l’America e ha scatenato un acceso dibattito sulla questione razziale, ma Simpson è stato alla fine assolto per mancanza di prove. Tuttavia, nel 2008 è stato condannato a carcere per rapina e sequestro, uscendo di prigione nel 2017.