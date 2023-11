Napoli. Studente colpisce con un pugno al petto la sua insegnante di 64 anni.

E’ successo all’ITS Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 15 anni, studente dell’istituto, è stato protagonista di un inaspettato gesto di violenza nei confronti di una delle sue insegnanti, colpendola al petto con un pugno.

La donna di 64 anni, visibilmente scossa dall’accaduto, si è immediatamente recata in ospedale per sottoporsi a controlli. Nonostante l’incidente, i sanitari hanno rassicurato sulle sue condizioni, non ritenendo necessario emettere una prognosi specifica. La docente è stata dimessa con un quadro clinico che non destava preoccupazioni immediate.

Nel frattempo, l’istituto ha richiesto l’intervento dei carabinieri per gestire la situazione. Il giovane studente è stato affidato ai suoi genitori, i quali dovranno ora affrontare le conseguenze legali e disciplinari dell’azione del figlio.