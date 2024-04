Nasce festival ‘Zocca Paese della Musica’ nel nome di Vasco

Nasce il ‘Festival ‘Zocca Paese della ;Musica’, concorso canoro in collaborazione con il suo cittadino più illustre, Vasco Rossi.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento, attraverso casting che si svolgeranno nella località del Modenese che grazie al ‘komandante’ è diventata la vera e propria capitale italiana del rock.

I finalisti si esibiranno al teatro Comunale a lui dedicato, verranno selezionati da una giuria di esperti e avranno l’opportunità di esibirsi prima dell’inizio dei concerti durante il prossimo Vasco Live 2024: i primi sette classificati in una delle sette date di San Siro, con 15 minuti di esibizione, quelli dall’ottavo all’11/o posto nelle quattro date allo stadio San Nicola di Bari. Il casting si terrà al Teatro Il Blasco tra il 17 e il 26 maggio: saranno scelti i 14 concorrenti che potranno accedere alla finale in programma venerdì 31 maggio.

“Di solito – afferma il sindaco Federico Ropa – si usa dire che una persona abbia origine dalla terra nella quale è nata; penso che Vasco Rossi sia uno dei pochi casi al mondo in cui si possa dire il contrario, perché Zocca è diventata famosa in tutta Italia grazie al ‘Rocker di Zocca’, quasi come se Zocca fosse nata agli occhi del mondo dopo di lui”. Il regolamento completo e maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.zoccapaesedellamusica.it.

Ansa