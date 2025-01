Nasce il Sistema Museale Tematico Case della Memoria in Emilia Romagna – I Grandi Personaggi

Uno strumento per ampliare la possibilità di “fare rete” e valorizzare il patrimonio

Faenza, 29 gennaio 2025 – Nella riunione annuale di programmazione delle Case della Memoria dell’Emilia-Romagna, tenutasi il 25 gennaio a Casa Bendandi a Faenza, è nato il Sistema Museale Tematico Case della Memoria in Emilia Romagna – I Grandi Personaggi. Un progetto creato sulla scia di quanto già fatto in Toscana, con l’obiettivo di ampliare la possibilità di “fare rete” e promuovere al meglio le Case della Memoria regionali.

«Siamo molto contenti che si riesca a partire con un’altra rete museale regionale dedicata, motivo in più per costruire progetti nuovi e ottimizzare le risorse – dichiara Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Il sistema museale che nasce in Emilia-Romagna, che ha già un suo logo, è stato pensato da lungo tempo; sarà sicuramente uno strumento importante per portare avanti un’azione più efficace».

«La volontà di trovare sinergie e fare rete in Emilia Romagna come in Toscana – aggiunge Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – porterà sicuramente benefici per il futuro, rafforzando gli strumenti per essere coesi e uniti nelle iniziative di valorizzazione di questi musei non tradizionali».

«In sede di assemblea abbiamo discusso dell’opportunità di creare questa rete regionale – spiega Paola Lagorio, coordinatrice dell’Associazione Nazionale Case della Memoria per l’Emilia Romagna -; fra i presenti c’è stata una risposta positiva, con l’intento comune di portare avanti un’azione più efficace nel raggiungimento di alcuni obiettivi».

Il Sistema poggerà su una rete Intranet e su un sistema di ticketing unificato in fase di avvio: uno strumento di co-marketing tra gli associati, grazie al quale ogni struttura promuove tutte le altre. Ma il progetto abbraccia un più ampio insieme di soluzioni innovative, con l’obiettivo di valorizzare un nuovo modo di fruire il patrimonio culturale spostando l’attenzione e i flussi turistico/culturali verso una diversa tipologia di strutture, più piccole ma diffuse in maniera capillare sul territorio.

Prevista anche la realizzazione di percorsi tematici, supportati da prodotti editoriali sia digitali che cartacei, prodotti multimediali e percorsi ludico-educativi virtuali. In sintesi, si punterà a utilizzare il digitale per innescare il processo di “conversione” dei contatti e visitatori “virtuali” in “presenze”, passando attraverso le proposte editoriali e le dinamiche del gioco rivolte alle nuove generazioni.