Nasce la nuova carta di credito Mastercard® 301 World Elite, gestita da BKN301 e dedicata agli utenti premium. Un mondo esclusivo di vantaggi.

Elevato plafond per ogni esigenza di spesa online e nei negozi di tutto il mondo; coperture assicurative per viaggiare senza pensieri; oltre ad una serie di vantaggi esclusivi riservati ai clienti che ricercano la massima qualità nei servizi, durante viaggi di lavoro e di piacere. Sono queste alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la 301 World Elite, la nuova carta di credito Mastercard® dedicata agli utenti premium e gestita da BKN301 per conto della banca emittente.

Disponibile in due varianti, metal e ceramic, realizzata con materiali pregiati per assicurare un risultato eccezionale non solo nella qualità dei servizi offerti, ma anche nella loro stessa fabbricazione.

I possessori della carta 301 World Elite metal e ceramic potranno utilizzarla per fare acquisti nella Repubblica di San Marino, in Italia e nel mondo – negli oltre 80 milioni di punti di accettazione, tra i quali prestigiosi negozi, ristoranti, hotel ed e-commerce, grazie alla rete globale di accettazione di Mastercard®.

Federico Zambelli Hosmer, Founder & CBO, BKN301:

“La partnership tra BKN301 e Mastercard® si arricchisce ulteriormente con l’introduzione di 301 World Elite metal e 301 World Elite ceramic, l’annuncio di questa nuova gamma di carta di pagamento rappresenta un ulteriore traguardo per il piano di sviluppo della società. Questa carta di credito premium offre un elevato plafond e numerosi servizi esclusivi, sia durante i viaggi che nella vita di tutti i giorni, consentendo ai clienti di accedere a vantaggi esclusivi all’interno dell’ecosistema sammarinese e in tutto il mondo grazie alla rete globale di Mastercard®. L’offerta di BKN301 si amplia ulteriormente, dopo le carte di debito, prepagate, credito standard, credito gold e credito business, presentiamo la carta top-level di Mastercard per soddisfare le necessità di una clientela sempre più esigente e alla ricerca della massima qualità nei servizi di pagamento”.

I servizi e i vantaggi offerti dalla carta 301 World Elite sono pensati per soddisfare le necessità dei clienti più esigenti: servizi di assistenza completi come Concierge e accesso alle Vip Lounge aeroportuali; vantaggi riservati presso San Marino Outlet Experience e all’interno del BKN301 Lounge; oltre a coperture assicurative premium.

Concierge Premium

Con la carta di credito 301 World Elite, i clienti premium avranno a loro disposizione un assistente personale dedicato che soddisferà ogni esigenza, nella Repubblica di San Marino e nel mondo. Durante i viaggi di lavoro, il Concierge fornirà informazioni su voli, hotel e ristoranti, organizzerà viaggi e spostamenti, prenoterà mezzi di trasporto privati come auto e yacht. Per ciò che concerne il tempo libero, l’assistente raccoglierà dettagli su mostre, musei, match sportivi, spettacoli e concerti, prenoterà location per feste e ricevimenti, acquisterà biglietti per eventi, prenoterà i migliori ristoranti e hotel, effettuerà acquisiti e spedizioni di prodotti come regali e fiori.

Accesso nei Lounge aeroportuali

Con la carta di credito 301 World Elite, si potrà aver accesso a oltre 1.200 Lounge e servizi aeroportuali in tutto il mondo, dove rilassarsi o lavorare grazie alla connessione Internet veloce e gratuita. Sarà facile riposarsi e rigenerarsi con bevande e spuntini gratuiti e approfittare di molte altre comodità prima del volo. Inoltre, sarà estremamente comodo spostarsi all’interno del terminal grazie alle guide aeroportuali e alle mappe interne, e godere di sconti esclusivi su ristoranti, negozi e spa in aeroporto.

Accesso al BKN301 Lounge

Presso San Marino Outlet Experience, BKN301 Lounge aprirà le sue porte ai possessori della carta di credito 301 World Elite metal e ceramic. In un ambiente tranquillo e accogliente, ideale sia per lavorare che per rilassarsi, si potrà usufruire della zona relax dove sedersi comodamente e gustare un buon caffè, sfruttare il servizio wifi, sfogliare quotidiani internazionali, ricaricare i dispositivi elettronici. Non solo comfort: l’assistente del BKN301 Lounge sarà a disposizione per qualsiasi esigenza durante il soggiorno nello spazio.

Vantaggi esclusivi al San Marino Outlet Experience

Destinazione Lusso, San Marino Outlet Experience offre tanti vantaggi riservati ai possessori della carta: promozioni dedicate, vendite private e sconti da utilizzare nei negozi di San Marino Outlet Experience per un’esperienza di shopping unica.

Assicurazioni Premium

301 World Elite è la carta di credito ideale per coloro che cercano un servizio completo e affidabile. Grazie all’assicurazione viaggio, la carta di credito 301 World Elite offre un’ampia copertura contro i rischi associati ai voli aerei, come cancellazioni, ritardi e mancate coincidenze. Questa protezione è estesa anche a eventuali inconvenienti legati alla partecipazione a convegni all’estero con previsione di rimborso delle spese sostenute nei casi previsti di cancellazione del viaggio. Inoltre, la carta offre un’ampia copertura in caso di bagagli distrutti, persi o rubati durante le trasferte. Le garanzie non si limitano solo ai viaggi. In caso di acquisti effettuati con la carta, gli utenti potranno contare sulla protezione contro furti, scippi e rapine. Grazie all’assistenza garantita, gli utenti possono contare su una vasta gamma di servizi utili in caso di imprevisti in casa o con la propria auto. Infine, offrono vasta copertura per spese mediche sanitarie, inclusi i viaggi di familiari e il rimpatrio sanitario, garantendo così tranquillità e sicurezza ovunque ci si trovi.

Ulteriori informazioni su Mastercard® 301 World Elite qui.