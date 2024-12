Nasce l’Associazione “Domenico Maria Belzoppi”. Un omaggio alla storia e ai valori di San Marino

San Marino, 15 dicembre 2024 – È stata ufficialmente presentata, a Palazzo Pubblico, l’Associazione culturale “Domenico Maria Belzoppi”, nata con l’obiettivo di valorizzare la figura di un protagonista centrale della storia sammarinese e per promuovere la memoria e i valori legati alla difesa della libertà e dell’autonomia.

L’Associazione si propone di approfondire aspetti chiave per comprendere l’identità e le istituzioni della Repubblica, in un momento in cui la società globale rischia di vivere un grave “deserto culturale”.

Durante l’evento inaugurale, alla presenza del Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, del Capitano di Castello di Città, Alberto Simoncini, e di numerosi ospiti, il Presidente Dario Manzaroli ha sottolineato:

“Senza cultura, senza la partecipazione attiva dei cittadini, anche la democrazia diventa fragile e rischiosa. Con questa Associazione facciamo un piccolo tentativo per combattere il declino culturale, partendo dalla figura di Domenico Maria Belzoppi, un uomo lungimirante, che nell’Ottocento aveva già compreso l’importanza del voto alle donne e la necessità che l’Italia tornasse a essere uno Stato unitario. Un esempio di visione e impegno per il futuro.”

La figura del Belzoppi è stata descritta minuziosamente grazie all’importante ed autorevole contributo dell’illustre storico Prof. Verter Casali, che ha ricordato il contesto storico in cui il patriota sammarinese visse:

“Belzoppi ha attraversato uno dei periodi più intensi della nostra storia, in pieno Risorgimento, trovandosi Reggente in momenti cruciali, come l’arrivo di Garibaldi e l’assassinio del Segretario Bonelli. Patriota, carbonaro, propugnatore di ideali liberali, fu un uomo all’avanguardia per i suoi tempi. Nonostante una damnatio memoriae che ne oscurò il ricordo per trent’anni, grazie a Pietro Franciosi è stato riportato alla luce e oggi celebriamo il suo straordinario testamento culturale e ideologico.”

L’Associazione “Domenico Maria Belzoppi” si impegna a rilanciare la conoscenza di questa figura e a stimolare il dibattito culturale, con l’intento di contribuire alla crescita civile e sociale della comunità sammarinese.

L’Associazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento all’Avv. Giovanna Crescentini (Dirigente della Segreteria Istituzionale), al Dott. Vito Testaj, (Direttore delle Arti Performative degli Istituti Culturali) e alla Dott.ssa Laura Gobbi (Direttore Generale Università di San Marino) per il loro sostegno e contributo alla riuscita dell’iniziativa.

Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”