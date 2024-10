Nasce QWORKING: il nuovo spazio coworking per giovani professionisti a Rimini

Rimini, 22 10 2024 – È ufficialmente aperto QWORKING, il nuovo spazio coworking nel cuore di Rimini, pensato per giovani professionisti dei settori comunicazione, marketing e finanza. QWORKING offre un ambiente dinamico e collaborativo che mira a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, creando sinergie tra i talenti emergenti.

Il criterio di selezione dei nuovi coworker è semplice: verrà offerta la possibilità di avere una scrivania solo a chi dimostrerà di avere un’idea innovativa o che offra la possibilità di integrazione con altre figure professionali.

Una sede prestigiosa, accessibile a tutti

QWORKING è stato progettato per offrire una sede di alto livello a un costo accessibile: il prezzo di una semplice scrivania consente ai professionisti di lavorare in un contesto di prestigio, senza rinunciare alla qualità degli spazi e dei servizi.

Tanti servizi inclusi

QWORKING mette a disposizione tutto il necessario per lavorare in modo efficiente e creativo. Tra i servizi inclusi nel pacchetto di affitto, gli utenti troveranno:

Connessione internet ad alta velocità;

Sala riunioni attrezzata;

Sala di posa e di registrazione, ideali per produzioni multimediali e podcast;

Servizio di portierato self-service, per una gestione autonoma degli accessi;

Utenze incluse, per garantire la massima tranquillità senza costi aggiuntivi.

Un luogo per la collaborazione e la crescita professionale.

QWORKING non è solo uno spazio fisico, ma una vera e propria community in cui i giovani professionisti possono incontrarsi, confrontarsi e lavorare insieme. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra diverse competenze e settori, creando opportunità di networking e progetti condivisi.

QWORKING rappresenta una nuova visione del lavoro per la generazione futura, offrendo gli strumenti e l’ambiente adatti per affrontare le sfide professionali di oggi e di domani.

Per maggiori informazioni e per scoprire come diventare parte della community di QWORKING, visita il sito www.qworking.it o contattaci all’indirizzo info@qmedia.biz.

Contatti stampa:

GIANDOMENICO MURRU

0541680838

INFO@QMEDIA.BIZ

QWORKING

via Emilia 383, 47922 RIMINI