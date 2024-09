Nasconde la madre nel freezer, morta per cause naturali. La conferma dall’autopsia effettuata oggi a Cagliari

E’ morta per cause naturali Rosanna Pilloni, la donna di 78 anni il cui corpo è stato trovato dai carabinieri in un freezer a pozzetto nella sua abitazione a Sarroch, nella Città metropolitana di Cagliari.

Il cadavere, almeno due anni fa, era stato infilato nel congelatore dal figlio, Sandro Mallus, di 54 anni, per continuare a intascare i soldi della pensione minima della donna, unico reddito della famiglia.

L’autopsia sul corpo dell’anziana, eseguita a Cagliari dal medico legale Roberto Demontis, ha confermato quanto emerso dai primi accertamenti ma anche quanto dichiarato dal figlio ai carabinieri al momento del ritrovamento del cadavere.

L’uomo è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato per la riscossione fraudolenta della pensione.

Accertata la causa naturale del decesso, per sapere cosa l’abbia esattamente provocato e soprattutto conoscere la data in cui la donna è morta, bisognerà attendere il risultato degli esami istologici e tossicologici. Di sicuro le sue condizioni di salute non erano buone: prendeva farmaci da tempo e a Sarroch era noto a tutti.

I sospetti sull’improvvisa e prolungata sparizione dell’anziana, che hanno poi portato alla “soffiata” che ha consentito ai carabinieri di fare la macabra scoperta, erano sorti proprio perché i suoi concittadini avevano notato che nessuno andava più in farmacia a prenderle i farmaci e che non si era più vista a messa la domenica.

Ansa