Nasconde merce rubata per un valore di circa 5.000,00 euro: 56enne straniera arrestata dai Carabinieri per furto aggravato

Bologna: I Carabinieri della Stazione di Bentivoglio hanno arrestato una 56enne straniera, nota alle Forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato. È successo quando, l’addetto alla sicurezza di un’azienda sita all’interno dell’Interporto di Bologna, del Comune di Bentivoglio, ha notato che la 56enne in questione, in qualità di addetta alle spedizioni, con atteggiamenti sospetti, ha occultando della merce predisposta per la spedizione stessa. Alla fine del turno di lavoro la donna, nel momento in cui ha varcato i metal detector, per uscire dalla ditta, quest’ultimi hanno dato il segnale di allarme. A quel punto, il responsabile della sicurezza ha immediatamente fermato la dipendente ed ha contattato i Carabinieri. I militari, giunti dopo pochi istanti sul posto, dopo aver identificato la donna, hanno constatato che la stessa si era impossessata, di diversi capi di abbigliamento e oggettistica varia, per un valore di circa 5.000,00 euro, nascondendola in una borsa e all’interno del proprio cappotto. Appurato ciò, la 56enne è stata arrestata dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la refurtiva è stata sequestrata dai militari operanti.