Nascondeva 30 chili di droga in un garage, arrestato 28enne

Blitz carabinieri a Fano, c’era una macchina conta-banconote

In un garage a Fano un 28enne conservava circa 30 chilogrammi di droga: nel piccolo locale pieno di cianfrusaglie, ben occultati in un anfratto, i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro hanno rinvenuto stupefacenti di vario genere: oltre 20 chilogrammi di hascisc di varie forme e tipologie, oltre 4 chilogrammi di marijuana, quasi 3 chilogrammi di cocaina; c’erano anche numerose sigarette elettroniche monouso a base di Thc, vasetti di una sostanza resinosa a base di Thc ad altissime concentrazioni, per aumentare l’effetto drogante degli spinelli e una sostanza polverosa rosa, un potente e pericoloso composto a base di cocaina, Mdma e Ketamina.

Il giovane è stato arrestato (convalidato dal tribunale) per detenzione di droga a fini di spaccio e trasferito nel carcere di Pesaro.

L’operazione scaturisce da notizie acquisite dai Carabinieri sul territorio, a proposito del fiorente giro di spaccio che ruotava attorno al 28enne il quale aveva una clientela in tutta la provincia.

Per questo motivo i carabinieri avevano attuato una serie di servizi di osservazione vicino all’abitazione del giovane a Lucrezia di Cartoceto, constatando il viavai continuo di clienti. Quando i militari hanno eseguito la perquisizione domiciliari, hanno trovato un vero e proprio laboratorio per confezionare la droga, frammenti di hascisc sparsi per casa, numerose tracce di cocaina in cucina e in camera da letto. Sono stati trovati, inoltre, apparecchiature per il sottovuoto, elettrodomestici utilizzati per mescolare la cocaina, termostati professionali per cuocere sottovuoto, bilance di precisione, oltre a grandi quantità di mannitolo utilizzato per tagliare la droga ma anche una macchina conta banconote, indicativa del grosso giro d’affari. A quel punto, saputo che il 28enne aveva la disponibilità di un garage, la perquisizione si è estesa a quel locale ed è stato rinvenuto il resto dello stupefacente.

Ansa