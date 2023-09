Navacchi Infissi Partner Riviera Basket Rimini

La nuova stagione del prossimo campionato nazionale FIPIC di serie B di Basket in Carrozzina vede schierato con Riviera Basket Rimini un nuovo e prestigioso compagno di viaggio: Navacchi Infissi Srl, azienda storica in Santarcangelo di Romagna che ha deciso di sostenere i nostri colori in questa nuova avventura.

Il titolare: Mauro Navacchi conosceva da tempo e per motivi totalmente diversi dallo sport il nostro Mirco Acquarelli la cui solare abilità di coinvolgimento è proverbiale e così ha rapidamente deciso di vedere una partita alla palestra CARIM di Rimini nella quale è rimasto colpito dell’intensità dinamica della gara: un insieme di valori sportivi, di sano agonismo e sincera fratellanza.

Dal sedersi sugli spalti in mezzo al vivace pubblico riminese al sedersi idealmente in panchina coi nostri ragazzi il passo è breve ed il suo marchio farà bella mostra di sé in questa stagione che si annuncia estremamente impegnativa.

Navacchi Infissi Srl si evidenzia per l’elevata qualità dei suoi prodotti forte della lunga esperienza della famiglia Navacchi. Creata nel 1900 come attività a livello familiare, si è evoluta nel tempo in azienda industriale, ampliando la gamma dei suoi prodotti, grazie alla solidità delle basi su cui si fonda e sulla capacità imprenditoriale e manageriale delle generazioni successive.

Ufficio Stampa Riviera Basket Rimini

Daniele Bacchi