Nazionale: ai Titani manca solo il gol, Saint Kitts & Nevis resiste e trova il pari

La Nazionale di San Marino crea tanto anche nella seconda amichevole contro Saint Kitts e Nevis ma i caraibici resistono sino al termine. Finisce dunque a reti inviolate la sfida del San Marino Stadium, con i ragazzi di Cevoli che confezionano diverse palle gol – soprattutto nella prima frazione – senza però trovare la giocata decisiva.

Rispetto alla sfida di mercoledì scorso solamente un cambio effettuato dal tecnico dei Titani che inserisce Dante Rossi nel pacchetto arretrato al posto di Marco Pasolini. La gara comincia sotto un forte temporale che complica il palleggio di entrambe le squadre. Il primo squillo è ad opera dei Titani con Tosi che pesca in verticale Nanni, l’attaccante prova ad insistere ma i caraibici allontanano, sulla ribattuta ci prova anche Berardi ma la squadra di Molina resiste. I Titani crescono e dopo pochi secondi altra occasione con l’ottimo lavoro del tandem d’attacco dei Biancoazzurri con Nanni che serve ottimamente Berardi che calcia forte sul primo palo ma Archibald ha un gran riflesso e salva i suoi. San Marino continua a spingere: a metà frazione ecco il lancio lungo per Nanni che va via bene e una volta arrivato in area ci prova ad incrociare col destro ma Archibald c’è ancora. C’è sempre e solo la squadra di Cevoli in campo con Nanni che tenta poco dopo dalla distanza ma Saint Kitts si chiude. Provano a farsi vedere anche gli Sugar Boyz con il traversone di Sterling James messo bene in mezzo ma Colombo allontana la minaccia. La palla-gol più importante per i padroni di casa arriva a dieci dalla fine con Contadini che trova benissimo in profondità Berardi che una volta davanti a Archibald preferisce la potenza alla precisione e la mette alta. Nel recupero San Marino tenta anche da palla inattiva con il corner di Capicchioni che trova in area Nanni il quale prova ad incornare ma non trova lo specchio. Ai Titani manca solo il gol e si va dunque al riposo sullo 0-0.

In avvio di ripresa San Marino riparte subito forte e poco prima dell’ora di gioco altra palla gol con Contadini che dal fondo serve Berardi che calcia potente e preciso, la sfera passa a fil di palo con Archibald questa volta immobile. Prova a rispondere anche Saint Kitts e Nevis con Sterling James che dopo un buon dribbling prova a calciare da fuori ma la sfera esce abbondantemente fuori. È ancora l’attaccante nevisiano – il più pericoloso dei suoi – a chiamare in causa Colombo con una punizione calciata bene ma il portiere del Rimini allontana con i pugni.

Cevoli mette mano ai primi cambi (70’) con Pancotti e Lazzari dentro per Berardi e Contadini. La partita scivola via e si arriva nelle ultime fasi dell’incontro. Lo Stadium spinge i ragazzi di Cevoli ma i caraibici resistono. Si entra così nel recupero fissato in cinque minuti. Molina cambia anche due suoi elementi e il tempo si allunga. San Marino tenta l’ultimo assalto ma senza esito positivo. Termina così 0-0 la seconda amichevole contro Saint Kitts & Nevis.

Amichevole internazionale | San Marino-Saint Kitts and Nevis 0-0

SAN MARINO [3-5-2]

Colombo; Rossi, Fabbri, Cevoli; D’Addario (dal 87’ Ma. Battistini), A. Golinucci, Capicchioni (dal 87’ E. Golinucci), Contadini (dal 68’ Lazzari), Tosi; Nanni (dal 90’+3 Vitaioli), Berardi (dal 68’ Pancotti)

A disposizione: Amici, Franciosi, Valentini, Pasolini, Sensoli, Mularoni, Grandoni

Allenatore: Roberto Cevoli

SAINT KITTS AND NEVIS [4-3-3]

Archibald; Cooney, Freeman, Roberts, Hanley; Somersall (57’ Bennett), Lewis, Kelly (dal 90’+2 Springer) ; Sterling-James, Panayiotou (dal 90’+2 Matthew), Thomas (dal 75’ Edwards)

A disposizione: Trotman, Parke, Terrell, Vanterpool, Hamilton

Allenatore: Francisco Molina

Arbitro: Désirée Grundbacher (SUI)

Assistenti: Matthias Sbrissa (SUI), Pascal Hirzel (SUI)

Quarto ufficiale: William Villa (SMR)

Ammoniti: Freeman, Panayiotou, Lewis ; Nanni, Cevoli, Capicchioni

Note: 473 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa