Nazionale San Marino. Under 16 Femminile: il Lussemburgo si impone 6-2 scappando nella ripresa

L’ultimo impegno delle Titane nel Torneo di Sviluppo U16, contro il Lussemburgo, impiega davvero poco a decollare. Le centroeuropee si fanno vedere con la combinazione tra Jorge e Morvilli, neutralizzata da una presa bassa di Mastronardi – titolare tra i pali quest’oggi. Sul fronte opposto, il primo affondo vale il vantaggio sammarinese: Terenzi tiene vivo un pallone che, dopo un rimpallo sul corpo di Benedettini al limite dell’area, si trasforma in un perfetto assist per il morbido pallonetto di Terenzi che accende il pubblico allo stadio di Acquaviva.

La gara è vivace fin dalle prime battute, tanto che già al 5’ il Lussemburgo trova la percussione che si concretizza nel pareggio. Bella iniziativa di Deitrich che guadagna il fondo e crossa al centro, dove un flipper permette a Morvilli di ribadire in rete da breve distanza. Le Biancazzurrine non si scompongono e in pressione avanzata si guadagnano un’occasione con Bonciucci, che non riesce a imprimere la forza necessaria a superare Schroeder col pallonetto mancino.

Dopo i fuochi d’artificio iniziali la gara si assesta su binari di più spiccato equilibrio, nonostante le iniziative non manchino certo. In due circostanze è decisiva Paolini, abile a chiudere in anticipo sui traversoni pericolosi di Jorge. In mezzo, la palla recuperata sulla trequarti da Yazici che cera di innescare subito Terenzi con un passaggio leggermente lungo. A ridosso della mezz’ora, il Lussemburgo non si dimostra altrettanto clemente: Dietrich scommette su una punizione dalla lunga distanza che Mastronardi non riesce a trattenere, per la rimonta nel punteggio delle avversarie. Tutt’altro che scoraggiate, le Titane possono contare su una straordinaria Elisa Terenzi: dopo aver superato un’avversaria con un sombrero, ha fulminato Schroeder con un lob fiondato da applausi. Ora l’inerzia è per San Marino, che sull’asse Terenzi-Benedettini costruisce l’occasione del controsorpasso al 34’: decisiva Schroeder coi piedi. Il primo tempo non ha ancora esaurito il carico di emozioni: De Breucker spezza le linee palla al piede, imbucando per il movimento di Jorge, che vince il contrasto con Carli e spara sotto la traversa per trafiggere Mastronardi. Poco prima dell’intervallo Benedettini prova a replicare la punizione vincente di tre giorni fa con l’Estonia, trovando però la sicura presa in due tempi di Schroeder. L’estremo si disimpegna anche sul tiro-cross di Terenzi che genera un destro dal limite di Yazici, respinto dalla difesa lussemburghese.

Nella ripresa è il Lussemburgo a scattare forte dai blocchi. Dietrich sfonda palla al piede per vie centrali, resistendo alla pressione di Paolini per bucare Mastronardi da breve distanza al 50’. Le ragazze di Cristina Correia allungano ulteriormente nel punteggio quattro minuti dopo, quando il lancio di Soares prende d’infilata la terza linea sammarinese, permettendo a Jorge di operare un traversone in libertà che – smanacciato da Mastronardi – diventa buono per il tap-in da breve distanza di Morvilli, per il suo secondo gol di giornata. Poco più tardi Yazici ha la palla buona per siglare la terza rete sammarinese e rimettere in discussione l’esito dell’incontro, ma non riesce a trovare la porta col mancino dal cuore dell’area dopo l’ennesimo tentativo di pallonetto di Terenzi. Sul fronte opposto, la subentrata Forcellini si distende alla grande sul diagonale di Jorge, ma nulla può sul destro a giro di Beffort – servita al vertice.

Prima della fine, San Marino torna a farsi pericoloso con l’iniziativa di Yazici che porta palla sul perimetro ed imbuca a favore di Benedettini, di un soffio in ritardo. Poco dopo un lancio di Paolini diventa buono per Terenzi, che accusa i crampi proprio al momento di impattare la sfera col mancino, terminato a lato. Le Titane chiudono così in dieci uomini, visto che Paone – in panchina – è infortunata. Si conclude così col successo del Lussemburgo l’ultima gara del Torneo di Svilluppo U16 Femminile, vinto dalla Georgia a punteggio pieno (5-2 contro l’Estonia questa mattina). Le Biancazzurrine, al debutto ufficiale in gare internazionali, ottengono il terzo posto e marchiano indelebilmente una pagina di storia di calcio sammarinese del tutto nuova.

Under 16 femminile, Torneo di sviluppo UEFA 2024, DAY 3 | Lussemburgo-San Marino 6-2

LUSSEMBURGO [4-2-3-1]

Schroeder; Weirich (dal 69’ Ribeiro), De Breucker, Soares Magalhaes, Beffort (dall’83’ Redzovic); Palazzo (dall’83’ Cavadini), De Sousa; Jorge Magalhaes (dal 69’ Dias), Deitrich (dall’83’ Naffouti), Schmit (Dal 69’ Weber); Morvilli (dal 69’ Schmitz)

A disposizione: Pereira

Allenatore: Cristina Correia

SAN MARINO [4-4-2]

Mastronardi (dal 57’ Forcellini); Maresi (dal 57’ Moroni), Paolini, Carli, Stifani (dal 24’ Bianchi); Bonciucci (dal 71’ Penserini), Yazici, Tamagnini (dal 46’ Zanotti), Della Valle; Benedettini, Terenzi

A disposizione: Paone

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Elisa Cecchetti e Mattia Sapigni

Quarto ufficiale: Yassine Hafidi

Marcatori: 2’, 31’ Terenzi, 5’, 54’ Morvilli, 27’, 50’ Dietrich, 39’ Jorge, 72’ Beffort

Ammoniti: Soares, Moroni, Ribeiro, Penserini

FSGC | Ufficio Stampa

