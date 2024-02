Nazionale Under 18: lunedì l’esordio al “Roma Caput Mundi” 2024 contro il Lingby

La Nazionale Under 18 si prepara a prendere parte alla 17° edizione del torneo “Roma Caput Mundi”, ormai classico appuntamento di calcio internazionale organizzato dalla LND Lazio e ospitato nel Frusinate. Domani la partenza dei Biancoazzurrini per Fiuggi e lunedì l’esordio contro i danesi del Lingby, alle 14:30 allo stadio “Liri” di Monte San Giovanni Campano. Il secondo appuntamento per i ragazzi di Nicola Cancelli, facenti parte del Gruppo B, sarà martedì 27 febbraio allo stadio “Roberto Del Bianco” di Anagni, sempre alle 14:30 e con i gallesi delle Welsh Schools F.A. quali avversari di giornata. Infine i canadesi del Markham per l’ultima gara del girone, programmata per giovedì alle 14:30 al “Liri”. Negli stessi giorni si giocheranno anche le gare del Girone A, che comprende la Rappresentativa del CR Lazio, gli English Colleges F.A., i canadesi del Toronto e i greci dell’EPS Pellas. Le vincenti dei due raggruppamenti guadagneranno l’accesso alla finale che si disputerà venerdì 1° marzo.

Ecco i convocati del CT Nicola Cancelli: