NCA DI SAN MARINO: I NUMERI VINCENTI DELLA PRIMA ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA DI NATALE 2023. RACCOLTI OLTRE 7.000 EURO A FAVORE DI FONDAZIONE CENTRO ANCH’IO

Un momento di spensieratezza, condivisione e solidarietà: tutto questo è la Lotteria di Natale di Banca di San Marino, trasmessa – come da tradizione – la sera della Vigilia su San Marino RTV.

Conduttrice della serata Catia Demonte, volto e voce di Radio San Marino, dallo studio virtuale di RTV, supportata dai Responsabili di Filiale e dal Direttore Generale di Banca di San Marino.

Una edizione della Lotteria ricca di novità, a partire dall’aggiunta di un’estrazione per l’Epifania, l’inserimento nel montepremi di una Ebike e l’apertura al gioco anche i non residenti a San Marino.

Di seguito si elencano i biglietti vincenti:

1° Premio di € 2.000,00 al biglietto n° 214 628

2° Premio di € 1.000,00 al biglietto n° 209 292

3° Premio di € 500,00 al biglietto n° 211 481

4° Premio di € 500,00 al biglietto n° 202 593

5° Premio di € 500,00 al biglietto n° 250 017

6° Premio di € 500,00 al biglietto n° 210 464

Banca di San Marino riconferma non solo la tradizione di un gioco che da tempo accompagna tutti i cittadini nelle festività natalizie, ma anche la volontà di offrire un contributo concreto ad una delle opere sociali attive in Repubblica. Quest’anno la sorprendente quantità di biglietti venduti ha generato la somma di oltre 7.000 euro, devoluti a favore di Fondazione Centro Anch’io, per i suoi progetti nell’ambito del sostegno alla vita autonoma di persone con disabilità.

I vincitori avranno tempo fino al 31 gennaio 2024 per presentarsi con il biglietto estratto presso la Sede Centrale di Banca di San Marino, in Strada delle Croce 39 a Faetano, RSM. Trascorso tale periodo, i premi non ritirati saranno completamente devoluti a Fondazione Centro Anch’Io.

Banca di San Marino saluta con calore i fortunati vincitori, ringrazia tutti i partecipanti alla Lotteria e rivolge a tutti i Sammarinesi i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2023.

Ricordiamo inoltre che con i biglietti acquistati sarà possibile partecipare alla speciale estrazione dell’Epifania: sabato 6 gennaio alle ore 18.00 sulla pagina Facebook di Banca di San Marino, in compagnia del campione sammarinese Manuel Poggiali: in palio una Mountain Bike a pedalata assistita.