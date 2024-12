“Nei Luoghi dell’Anima”, il Natale di Santarcangelo al via domenica 8 dicembre con accensione di luci, albero e presepe

“Nei Luoghi dell’Anima. Il Natale a Santarcangelo di Romagna” è pronto a partire tra pochi giorni: dopo la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina (giovedì 5 dicembre), il programma delle festività santarcangiolesi con oltre 60 eventi sarà aperto dall’inaugurazione di domenica 8 dicembre a partire dalle ore 17.

Proprio domenica verranno accese le nuove luminarie, inaugurati il grande albero al Combarbio e il presepe meccanizzato della famiglia Gualtieri nella grotta di piazza Balacchi. Le iniziative promosse da Amministrazione comunale, Consulta del Volontariato, FoCuS, Pro Loco e Città Viva in collaborazione con il festival “Luoghi dell’Anima – Italian film festival” e tante altre realtà santarcangiolesi partono infatti da un omaggio a Tonino Guerra e Pino Boschetti.

Tra le conferme, infatti, il “Pino di Natale” che Eron ha dedicato a Boschetti, che torna al Combarbio insieme al supporto “E’ zòch ad Nadêl” di Manolo Benvenuti. Già ripartiti anche i mercatini di Natale a cura di Città Viva, così come gli eventi della Consulta del Volontariato, che entreranno nel vivo con la Camminata della Pace (14 dicembre) fino alle iniziative della Vigilia insieme (24 dicembre). Protagonista del ricco calendario santarcangiolese anche la musica, con concerti, eventi e la grande festa di Capodanno in piazza Ganganelli.

Tante, in ogni caso, anche le novità del Natale di Santarcangelo: prima tra tutte la nuova illuminazione del centro commerciale naturale, un tappeto di luci che evoca una nevicata. Anche la Rocca Malatestiana sarà illuminata durante le festività, grazie al contributo dell’associazione Noi Della Rocca, mentre il festival di cinema “Luoghi dell’Anima” trasformerà via Don Minzoni in una “walk of fame” con foto dei protagonisti e manifesti dei film in programmazione, che proseguirà idealmente con due aiuole artistiche pensate per decorare piazza Marconi accompagnando gli spettatori nell’ingresso al Supercinema. Ad animare i fine settimana dei mercatini natalizi, inoltre, saranno presenti spettacoli di arte di strada sempre nuovi e diversi.

“Diceva Tonino Guerra che ‘Bisogna creare luoghi per fermare la nostra fretta e aspettare l’anima’. Seguendo la sua indicazione, le iniziative di quest’anno ruotano intorno a tre elementi centrali: il Natale, la città e la cultura, riunendo la comunità intorno al pensiero e all’arte di due Maestri come lo stesso Tonino e Pino Boschetti” ha detto il sindaco Filippo Sacchetti. “Dopo l’inaugurazione si partirà con un festival di cinema dal respiro internazionale, per poi culminare nella settimana di Natale e proseguire nel segno della musica, senza dimenticare gli appuntamenti della Consulta del Volontariato dedicati alla solidarietà e allo stare insieme”.

“Anche quest’anno l’arte contemporanea è protagonista delle festività, con tre mostre all’interno degli istituti culturali: dalla mostra ‘Lineare’ di Marco Neri e Graziano Spinosi a quella di Dario Beltrambini in biblioteca, che poi si avvicenderà con un’esposizione dedicata a Francesco Maestri” ha spiegato il direttore di FoCuS, Eugenio Tontini. “Dopo l’appuntamento con la storia dell’hip hop in riviera il 30 dicembre al Supercinema, sarà la volta della festa di Capodanno in piazza, animata da un nuovo videomapping di Luca Agnani sull’Arco”.

“Grazie all’importante collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, il 10 dicembre verrà presentata alla Rocca di Santarcangelo la nuova Rimini doc” ha detto il presidente della Pro Loco, Filiberto Baccolini. “Da parte nostra torneremo a proporre visite guidate speciali e il presepe meccanizzato nella grotta di piazza Balacchi, visitato lo scorso anno da 10mila persone e rinnovato per l’occasione dalla famiglia Gualtieri, mentre il 15 dicembre alla Pieve si svolgerà un appuntamento speciale con il coro Magnificat”.

“L’illuminazione del borgo evocherà l’effetto nevicata, convergendo verso il Combarbio” ha affermato il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi. “Per quanto riguarda invece le iniziative, abbiamo colto il traino del festival ‘Luoghi dell’Anima’ per organizzare l’Oscar delle Vetrine in collaborazione con Zeinta di Borg, oltre a tanti altri eventi che caratterizzeranno il percorso di avvicinamento al Capodanno: una grande festa in piazza con il Bradipop e i locali del centro città, intitolata ‘L’Anima del Capodanno’”.

“La sinergia tra tutti i soggetti coinvolti è stata massima per creare una connessione tra il festival ‘Luoghi dell’Anima’ e le iniziative del Natale di Santarcangelo: non è un caso che ‘anima’ sia una delle parole più citate da Tonino nei suoi discorsi e interviste” ha dichiarato Andrea Guerra in conclusione. “Il festival si svolgerà al Supercinema in due fasce orarie, serale e preserale, ospitando presentazioni di libri e diari d’autore, proiezioni di film e tanto altro con artisti di calibro internazionale, che raggiungeranno Santarcangelo con entusiasmo”.

