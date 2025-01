Nei parchi Costa Edutainment Romagna si festeggia fino al 6 gennaio

NEI PARCHI COSTA DELLA ROMAGNA SI FESTEGGIA FINO AL 6 GENNAIO

Emozioni non stop per i parchi Costa Edutainment a Rimini, Riccione e Cattolica: aperti tutti i giorni con biglietti scontati e promozioni di biglietti combinati

La festa continua nei Parchi Costa in Romagna fino al 6 gennaio. A chi sceglie la Riviera romagnola per questo inizio 2025, Oltremare a Riccione, Italia in Miniatura a Rimini e l’Acquario di Cattolica promettono emozioni non stop, esperienze straordinarie e la possibilità di conoscere da vicino, imparando e divertendosi, animali, cultura e rispetto per l’ambiente.

A Oltremare con Babbo Natale e la Befana, fra delfini e nevicate magiche

Babbo Natale, in compagnia della sua amica Elfy, aspetta grandi e piccini tutti i giorni, fino al 5 gennaio, al Family Experience Park di Riccione. All'interno del teatro di Oltremare i piccoli ospiti possono raccontare a Santa Claus i loro desideri per questo nuovo anno e raccontare cos'hanno ricevuto sotto l'albero per il 25 dicembre. Lunedì 6 gennaio arriva poi la Befana, armata di scopa e pronta a incontrare tutti i bambini per consegnare dolcetti. Al Porto di Natale si respira un'atmosfera speciale: i soldatini dello Schiaccianoci sorvegliano la Fontana Ghiacciata, tra giochi di luce, bastoni di zucchero e pupazzi di neve. Alla Miniera Zuccherata, gli omini Pan di Zenzero aspettano, insieme ai bimbi, la spettacolare nevicata Magic Crystal in piazza! Nella Laguna più bella d'Europa, i delfini si divertono insieme a Ulisse, la simpatica mascotte di Oltremare. Grandi e piccini possono trasformarsi in personaggi da fiaba con la Regina delle Nevi al truccabimbi, festeggiando sotto un cielo di bolle di sapone e gustando dolcetti accanto al falò. Dalle 12 alla chiusura del parco è aperto anche il MegaGame Land, il divertente spazio firmato dai Dinsieme. Oltremare è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17.30.

All’Acquario di Cattolica scopri il Natale del Mare e i presepi sommersi

L'Acquario di Cattolica è una meta perfetta anche in inverno, con un percorso interamente al coperto che include quattro itinerari, tutti accessibili con lo stesso biglietto: il percorso Blu, dedicato agli ecosistemi marini, ospita una vasta varietà di pesci, squali e i simpatici pinguini di Humboldt; il Verde accoglie un rettilario esotico; il Giallo, dove si trovano le lontre giocose e i misteriosi caimani. Nel percorso Viola c si immerge invece nella mostra "Insetti Giganti XXL Edition" che presenta riproduzioni in resina di insetti ingranditi fino a 200 volte. Aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio, l'Acquario offre anche una delle rassegne di presepi più suggestiva d'Italia: i Presepi Sommersi, vere e proprie opere d'arte esposte nelle vasche, fra i quali il trittico "Il Natale del Mare" che trova il suo scenario nella spettacolare vasca degli squali toro, i più grandi d'Italia. Nei giorni 4, 5, 6 gennaio, all'ingresso Blu, i più piccoli possono incontrare la Sirena Truccabimbi per festosi trucchi natalizi. L' Acquario apre alle 10:00 e chiude alle 18:30. Le casse chiudono alle 16:30.

Italia in Miniatura come un grande presepe

L'Italia in Miniatura di Rimini d'inverno ha il fascino di un enorme presepe! Nel parco tematico, 300 monumenti in miniatura, permettono di esplorare l'intero Paese in un solo giorno. E non solo: grazie alle attrazioni, comprese nel biglietto, si vivono emozioni straordinarie. Si può navigare sul Canal Grande di Venezia, ricostruito in scala 1:5, fino a Piazza San Marco; il trenino di Pinocchio conduce dalla bottega di Geppetto fin dentro al ventre della Balena; Esperimenta è l'attrazione dedicata a tutti gli appassionati di scienze e fisica; la Torre Panoramica permette un panorama mozzafiato sul parco! Al centro di Piazza Italia sotto il grande albero di Natale, la Regina delle Nevi Truccabimbi aspetta i più piccoli per un make-up natalizio gratuito, in un'accogliente casetta di legno, nei giorni 4, 5 e 6 gennaio. Con un piccolo supplemento c'è anche Cinemagia7D, il cinema multieffect super emozionante. Italia in Miniatura apre alle 10 e chiude alle 17. Le casse chiudono alle 15.30.