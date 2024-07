Nel fine settimana il 51° Circuito San Marino tra tante emozioni e voglia di divertimento

Tutto pronto per il secondo appuntamento dell’anno targato Scuderia San Marino, con il Circuito San Marino, giunto alla cinquantunesima edizione, che si correrà venerdì 2 e sabato 3 agosto.

Nella conferenza stampa prima dell’evento il presidente della Scuderia Roberto Selva ha fatto il punto della situazione sull’organizzazione dell’evento. “Il Circuito è un format ideato dalla Scuderia e che riproponiamo annualmente nella stessa maniera, abbiamo visto che è una delle gare con più successo e studiata per vivere tutti insieme una giornata all’insegna del divertimento per i piloti e per il pubblico”.

Dopo le verifiche tecniche del venerdì, al via il sabato con lo spettacolo delle vetture moderne, storiche e Rally Star. Tre manche, ciascuna da quattro giri, nella zona industriale di Gualdicciolo. “L’unico cambiamento avviene nel senso di marca, invertito rispetto al 2023 – commenta Selva -. Il parco assistenza verrà allestito sempre in Strada del Lavoro, ma dal lato opposto, garantendo maggiore sicurezza al pubblico e la possibilità di accedervi senza problemi”.

Si sta delineando un elenco iscritti sempre di qualità con tanta curiosità dai piloti della Scuderia sia dagli equipaggi italiani. Tra i nomi di punta anche Corrado Costa e Paolo Diana, che parteciperanno a questo 51° Circuito San Marino.

Costa descrive questa gara come un “weekend molto emozionante. Oltre a rivedere tanti amici e appassionati, sarà il debutto di mio figlio Andrea come navigatore e sono molto orgoglioso di partecipare a questa gara insieme a lui. Inoltre, avrò l’onore di essere alle note per Stefano Rosati, un altro grande pilota del rally sammarinese”.

Torna a correre sulle strade del Titano anche Paolo Diana, altra icona del rally. “Essere qua a San Marino è sempre molto bello ed emozionante, oltre al Legend corro solitamente all’estero e quando posso mi piace sempre partecipare alle gare qua in Repubblica dove ritrovo tanti amici. Per quanto riguarda la gara sarò imprevedibile: potrei puntare tutto sul divertimento o provare a giocarmi le posizioni che contano”.