Nel memorial “Simone De Luigi” successo in finale di Alberto Bronzetti su Alberto Morolli nel derby riminese

SAN MARINO. Alberto Bronzetti trionfa sul Titano. Il portacolori del Tc Viserba ha battuto nel derby riminese Alberto Morolli per 6-3, 6-2 e si è aggiudicato il torneo nazionale Open ottimamente organizzato dal San Marino Tennis Club, il memorial “Simone De Luigi”, dotato di 2000 euro complessivi, andato in scena sui campi del Centro Tennis Federale di Montecchio, succedendo nell’albo d’oro a Marco De Rossi. E’ stata una finale dominata da un giocatore in grande condizione come il 2.2 riminese n.1 del seeding. Subito 2-0 Morolli nel primo set, poi Bronzetti ha raggiunto l’avversario, l’ha superato e poi ha sempre condotto l’incontro. Ha arbitrato le finale il giudice di sedia Franco Ubalducci.

In semifinale Alberto Bronzetti ha battuto 3-6, 0-3 e ritiro il 2.5 Cristian Carli, mentre il 2.3 Alberto Morolli (Sporting Club Saronno), n.2 del tabellone, ha sconfitto per 5-7, 6-3, 6-0 il 2.6 Francesco Giorgetti, tecnico della Federazione Sammarinese Tennis.

Quarti: Francesco Giorgetti (2.6)-Marco De Rossi (2.3, n.3) 7-5, 6-2, Alberto Bronzetti (2.2, n.1)-Carlo Paci (2.7) 6-1, 7-6, Cristian Carli (2.5)-Jacopo Fiorini (2.4, n.4) 6-0, 6-2, Alberto Morolli (2.3, n.2)-Gery Silvestri (2.6) 6-2, 6-1.

La finale del tabellone intermedio di 3° è stata vinta dal 3.1 Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia) sul 3.3 Marco Cola per 6-1, 6-1.

Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del San Marino Tennis Club, Cristian Pucci, coadiuvato da diversi membri del consiglio, ed alla presenza dei genitori di Simone De Luigi, il giovanissimo giocatore della Federtennis Sammarinese prematuramente scomparso due anni fa.

Il giudice di gara del torneo Open è stato Simone Lusini, direttrice di gara Ramona Morri.