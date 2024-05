Nel primo fine settimana di maggio Coriano fa il pieno con gli eventi sportivi

Bike, bici da strada, trekking e la festa di Primavera per i più piccoli

Coriano, 6 maggio 2024 – Oltre 300 ciclisti in sella alle loro mountain bike e su biciclette da strada hanno partecipato domenica mattina a “Non solo bike!”, iniziativa svoltasi in contemporanea con un’ottantina di camminatori al “Trekking di gruppo tra le Terre di Coriano”.

“ E’ stata una partecipazione straordinaria – ha commentato l’assessore allo Sport, Anna Pecci presente alle manifestazioni con il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore Anna Pazzaglia – siamo molto soddisfatti di vedere quante persone abbiano risposto a questi eventi primaverili organizzati con passione e cura in ogni dettaglio. L’amministrazione è sempre al fianco di tutte le iniziative per le quali, in stretta sinergia e collaborazione, viene promosso il territorio dalle associazioni locali”.

Non solo bike!” e il “Trekking di gruppo tra le Terre di Coriano” sono state organizzate da G.S. Ospedaletto e dalle associazioni Benessere Shiatsu Le Saline, ASD Le Saline Natura e Sport e Benessere Le Saline Shiatsu.

Un buon piatto caldo di pasta è stato il meritato finale della mattinata al Pasta Party allestito al Centro Giovani.

Sabato 4 maggio il sindaco Ugolini e l’assessore Pecci hanno inoltre incontrato gli organizzatori dell’associazione La Piscolla in occasione della Festa di Primavera dedicata ai bambini con musica, giochi e attività ricreative quali il giardinaggio, la confezione di oggetti in maglia e dolciumi.

Comune di Coriano