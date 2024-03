Nella battaglia di Agliana capitan Sabba guida il San Marino alla vittoria. Aglianese – Victor San Marino finisce 2-3

fronte. Al 6’ azione insistita di Sollaku in combinazione con Arlotti. Il cross del n. 9 biancazzurro viene intercettato con la mano da Iacoponi e per l’arbitro e? rigore. Dal dischetto Sabba realizza il gol del vantaggio nonostante Valentini avesse intuito e toccato il pallone calciato dal capitano sammarinese. Gli uomini di Cassani provano a fare gioco ma la difesa neroverde ribatte colpo su colpo. Al 22’ D’Este calcia da fuori, il suo tiro deviato viene allungato sulla traversa dall’estremo difensore dell’Aglianese. Dal gol mancato a quello subito passano 4 minuti. Al 26’ Remedi lancia dalla trequarti in area, la palla scavalca tutta la difesa e finisce sulla testa dell’accorrente D’Ancona che sovrasta Sollaku ed infila la porta di Pazzini. La squadra di Baiano alza i giri e mette in difficolta? la difesa della Victor con il portiere biancazzuro e De Queiroz che salvano in un paio di occasioni su Mascari e Della Pietra. Da segnalare al 40’ un contropiede in 5 contro 3 non sfruttato a dovere dal San Marino con D’Este che calcia alto. La prima frazione si chiude con l’Aglianese in costante pressione.

La Victor affronta il secondo tempo con un altro piglio Lattarulo serve Bertolotti che vede D’Este smarcato e gli serve un pallone d’oro. Il centravanti controlla al limite, si gira e di destro batte Valentini per il suo nono centro stagionale. I sammarinesi prendono in mano le redini del gioco e sfiorano piu? volte il raddoppio. Clamorosa l’occasione di Haruna al 18’che di testa in tuffo non centrare la porta per pochissimo. Ribaltamento di fronte e pareggio dell’Aglianese. 19’ traversone dalla destra, palla rimessa al centro e, come nel primo tempo, difesa tagliata fuori con Dalla Pietra appostato sul secondo palo che batte Pazzini da pochi passi. La partita e? aperta ma ora la Victor e? piu? concentrata. Al 33’ Sabba, migliore in campo, recupera un pallone a centrocampo, avanza, serve Lozza sulla destra che rimette al centro per il capitano che realizza la sua doppietta personale, il suo primo gol su azione, il 7’ in stagione. I sammarinesi controllano e ripartono ma devono ancora ringraziare Pazzini che al 43’ salva in uscita su Della Pietra. La partita si chiude dopo 4 minuti di recupero con il risultato di 3-2 per la compagine sammarinese che ora, visti gli altri risultati, e? a 3 punti dalla capolista Carpi.