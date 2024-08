Nella città di Ancona. Coppia in scooter investita da un cinghiale. Codice rosso all’ospedale di Torrette ma non sono in pericolo di vita

Nella tarda serata di ieri, in via del Castellano ad Ancona, un cinghiale ha improvvisamente attraversato la strada, investendo uno scooter con a bordo una coppia. L’incidente, avvenuto poco dopo le 23, ha causato il ferimento dell’uomo e della donna, che sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Torrette.

Nonostante l’impatto violento che ha fatto perdere il controllo al conducente dello scooter, causando la caduta dei due occupanti, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente l’automedica del 118, proveniente da Loreto, e un’ambulanza della Croce Rossa, che ha trasportato i feriti in ospedale per le cure necessarie.