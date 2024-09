Nella notte incidente mortale a San Marino in Rio. Nel week altri due vittime sulle strade nel Reggiano

Questa notte un uomo di 58 anni, residente a San Marino in Rio, ha perso la vita dopo che la sua auto è finita contro un basamento di cemento armato di un viadotto, situato in via Pio La Torre, intorno alle 2 del mattino. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori e dei vigili del fuoco, che hanno operato con due squadre provenienti da Reggio Emilia e Carpi per liberare la vittima dalle lamiere, i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Anche i carabinieri di Bagnolo sono giunti sul posto e stanno conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Questo tragico evento segna la terza vittima sulle strade del Reggiano in soli tre giorni.

Sabato scorso, un 49enne ha perso la vita in un incidente in moto a Scandiano, mentre domenica un 75enne è deceduto a Campagnola dopo essere stato tamponato mentre guidava un’auto d’epoca?