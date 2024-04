Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia disputata a Bergamo, l’Atalanta trionfa con un netto 4-1 contro la Fiorentina, conquistando così un posto nella tanto agognata finale. L’andata aveva visto la vittoria dei Viola per 1-0, ma i bergamaschi hanno ribaltato il risultato nel match di ritorno, assicurandosi il passaggio del turno e l’accesso alla finale che si terrà il 15 maggio a Roma, dove affronteranno la Juventus, nonostante la sconfitta patita contro la Lazio.

La partita ha visto l’Atalanta partire con grande determinazione, trovando il vantaggio già al 9º minuto grazie a un’inserzione di Koopmeiners che ha battuto Terracciano con un tiro in diagonale. Successivamente, la Dea sembra raddoppiare con un gran gol di Scamacca, ma il VAR annulla il gol per un fallo commesso da Koopmeiners su Beltran all’inizio dell’azione. La Fiorentina cerca di reagire con alcuni tentativi dalla distanza, ma rischia di subire ulteriori gol da parte dei bergamaschi.

All’inizio della ripresa si verifica un momento cruciale: De Ketelaere serve un lancio per Scamacca che viene steso da Milenkovic al limite dell’area. L’arbitro non ha dubbi e espelle il difensore viola per chiara occasione da gol. Nonostante la superiorità numerica, la Fiorentina riesce comunque a pareggiare al 68º minuto con Martinez Quarta che sigla di testa su cross di Biraghi. Tuttavia, l’Atalanta riesce a ristabilire il vantaggio al 75º minuto, con un assist di De Ketelaere per Scamacca che segna in semi rovesciata.

Quando sembrava che la partita si stesse avviando verso i supplementari, nell’ultimo minuto di recupero, la squadra di Gasperini colpisce in contropiede prima con Lookman e poi con Pasalic, chiudendo definitivamente i conti e confermando la loro supremazia sul campo.

Con questa vittoria convincente, l’Atalanta si prepara ora ad affrontare la Juventus nella finale di Coppa Italia, alimentando le speranze dei propri tifosi di conquistare un trofeo importante.

TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (25′ st Pasalic); Zappacosta (29′ st Miranchuk), De Roon, Ederson (25′ st Lookman), Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gritti (Gasperini squalificato)