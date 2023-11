Nelle ultime settimane la Titan Grappling ha dato il via alla nuova stagione agonistica, presentando alcuni dei suoi agguerriti lottatori in due prestigiosi eventi.

Si parte con il 1º Brazilian Jiu Jitsu Italian Trophy Open tenutosi a Roma in cui hanno partecipato gli atleti Lorenzo Belluzzi, Cesare Mussoni ed il coach Stefano Bernardi.

Belluzzi non trova la vittoria in categoria (Adult cintura blu -79.5kg) ma ottiene un bronzo agli assoluti passando il primo turno per BYE e vincendo una durissima lotta con un avversario ben più pesante di lui, dovendo poi ritirarsi per un lieve infortunio.

Cesare Mussoni vince in maniera netta la sua unica lotta in categoria (Adult cinture blu -91,5kg) passando poi agli assoluti dove ottiene due vittorie, conquistando anche lui il bronzo dopo una lotta persa per decisione arbitrale.

Stefano Bernardi infine (Master1 cinture marroni -73,5kg) ottiene una rapida vittoria per leva al braccio e perde una equilibratissima finale per decisione arbitrale, portando a casa la medaglia d’argento.

Infine, passiamo al Grappling Industries di Milano, evento di levatura internazionale a cui hanno partecipato il debuttante Federico Tosi ed il sempre presente Stefano Bernardi.

Tosi, cintura bianca -84kg, si scontra con atleti di diverse nazionalità sia nel Gi che nel NoGi, per un impressionante totale di 9 lotte in una sola giornata. Ottiene il 4º posto nel NoGi e l’argento nel Gi, mostrando grande solidità mentale e motivazione agonistica.

Ancora Bernardi, ottiene tre vittorie ai punti nella categoria Expert Adult -70kg, la prima 3-0, la seconda 5-0 e la terza, che lo fa arrivare all’oro, 11-0.

Se il buongiorno si vede dal mattino, si preannuncia un anno agonistico molto interessante per la Titan Grappling.

