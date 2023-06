NEMO MAZZA E RICCARDO BIORDI 4° ASSOLUTI AL SAN MARINO RALLY HISTORIC PER LA TITANO MOTORSPORT 

Un 8° San Marino Rally Historic molto insidioso e complesso per i tanti equipaggi al via, sia per le nuove prove sia i cambiamenti dovuti al maltempo dei giorni precedenti ma tutto fa parte di questo sport ed alla fine è stata una gara bellissima come sempre.

Al via erano presenti numerosi equipaggi della Titano Motorsport di cui sono “sopravvisutti” alle insidie solo due.

A bordo della splendida Ford Escort blu, si sono piazzati 4° assoluti e 1° di raggruppamento e classe, i sammarinesi Nemo Mazza e Biordi Riccardo, prima volta che condividevano lo stesso abitacolo.

Nemo ci racconta il weekend: “La voglia di fare bene era tanta anche se entrambi eravamo scettici su come ci saremmo trovati insieme dentro “l’Escort blu”. Appena allacciati i caschi e strette le cinture abbiamo trovato subito un buon ritmo e una confidenza che via via andavano aumentando. Le prove speciali inedite ed insidiose ci hanno messo alla prova ma la Fordina si è riconfermata pienamente all’altezza, specialmente grazie alle sapienti mani del grande Sandro del team Retrò Corse che ci ha dato una vettura veramente performante. Grazie al largo lavoro abbiamo potuto goderci a pieno le incredibili emozioni che solo le storiche possono dare! In ogni caso qualche errore c’è stato, ma come stiamo imparando “i rally sono lunghi, cit.” e alla fine i risultati sono comunque arrivati. Anche se l’obiettivo rimane sempre quello di fare meglio! Ringrazio anche tutta la Titano Motorsport e Bruno Pelliccioni per l’impeccabile lavoro dietro le quinte ad ogni gara, grazie.”

L’altro equipaggio della Titano Motorsport è quello formato da Corrado Costa e Domenico Mularoni che anche seppur arrivati al traguardo le difficolta e gli ostacoli in gara non sono mancati. Con la loro Opel Corsa Gsi si piazzano al 9° posto assoluto e sesti di classe e secondi di raggruppamento.

Ecco le parole del driver Corrado: “Una gara sempre difficile, caratterizzata da un tracciato particolarmente selettivo per le nostre vetture. Siamo stati contenti di arrivare in fondo, visti i tanti ritiri. La Corsa di Clacson Motorsport si è dimostrata molto robusta e si è comportata bene. Abbiamo fatto qualche errore, perdendo un po’ di tempo, ma sono cose che possono capitare in gara.”

Purtroppo sono da segnalare i ritiri degli altri nostri equipaggi. Grande sfortuna per Massimo Moroni e Daniele Conti che fino a prima della rottura di un trapezio avevano mantenuto un passo da podio. Costretti ad alzare bandiera bianca anche Bartolini Sergio con Federica Del Sordo, Stefano Pellegrini con Giovanna Francini, Stefano Camporesi con Pietro Rossi ed infine anche per Bruno Pelliccioni con Simone Gasperoni.

Ora tutta la concentrazione andrà al Rally Storico del Medio Adriatico, in programma per il 15 e 16 luglio.

Ph. Alessandro Zini

Samanta Grossi

Addetta stampa Titano Motorsport